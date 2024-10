Apple bevestigt: ‘Volgende week wordt een week vol aankondigingen’

Apple heeft bevestigd dat volgende week een belangrijke week met veel aankondigingen wordt. Dit moet je weten.

Apple komt met aankondigingen

Er komen weer nieuwe Apple-producten aan! Greg Joswiak, hoofd van de marketingafdeling bij Apple, heeft aangekondigd dat er volgende week nieuwe Macs verschijnen. Op X heeft hij bekendgemaakt dat Apple een reeks aankondigingen gaat doen, die beginnen op maandagochtend (Amerikaanse tijd). Dat betekent dat we maandagmiddag in Nederland de eerste nieuwe Macs zullen zien.

Apple organiseert dit jaar dus geen evenement meer, maar kiest ervoor om alle Macs via persberichten aan te kondigen. Het is niet gek dat Apple maandag de eerste grote aankondiging doet, want die dag verschijnt ook een reeks software-updates. Op maandag brengt Apple iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 en nog een aantal andere softwareversies uit. Daar komt nu dus ook een nieuwe Mac bij.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Deze Macs verschijnen komende week

Het is de verwachting dat Apple volgende week aankondigingen maakt over drie nieuwe Macs. De iMac 2024, Mac mini 2024 en de MacBook Pro 2024 verschijnen dan. Alle toestellen maken de overstap naar de M4-chip, waar de iPad Pro 2024 nu al op draait. Bij de MacBook Pro 2024 zien we nog twee nieuwe processors, want je kunt bij de laptop naar verluidt ook kiezen voor de M4 Pro- en de M4 Max-chip.

Verder krijgt de laptop er een extra Thunderbolt 4-poort bij en is het 14-inch model voor het eerst verkrijgbaar in de kleur spacezwart. Apple’s kleinste Mac krijgt een grote update, want het ontwerp van het toestel wordt aangepast. De Mac mini wordt veel dunner en lijkt daarmee meer op de Apple TV. De aankondiging over de Mac mini is daarom erg belangrijk voor Apple, want het ontwerp van het apparaat wordt voor het eerst sinds 2010 veranderd.

Aankondiging met nieuwe accessoires

De iMac maakt de overstap naar de M4-chip, net als de Mac mini en de MacBook Pro 2024. Verder worden er weinig aanpassingen verwacht bij de iMac 2024. Wel doet Apple bij de iMac waarschijnlijk aankondigingen over de nieuwe accessoires die bij de computer horen. De Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard worden allemaal voorzien van een usb-c-aansluiting. Nu beschikken de accessoires nog over een Lightning-poort.

Naast de aankondigingen over de nieuwe Macs zien we volgende week dus ook een reeks vernieuwde accessoires. Het is niet de verwachting dat Apple grote veranderingen doorvoert bij deze accessoires, mogelijk wordt de oplaadpoort bij de Magic Mouse wel verplaatst. Wil je niks missen van al het Apple-nieuws? Houd iPhoned volgende week dan goed in de gaten, zodat je van iedere aankondiging direct op de hoogte bent!