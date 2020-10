Apple komt volgens een nieuw gerucht met nóg een lanceringsevenement. De eerste MacBook Pro met Apple Silicon zou namelijk in november aangekondigd worden.

‘Aankonding MacBook met Apple Sillicon in november’

Mark Gurman van nieuwswebsite Bloomberg meldt dat Apple de eerste MacBook Pro met Apple Silicon, naast ‘andere producten’, in november 2020 lanceert. Deze uitspraak staat in lijn met de berichtgeving van de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo.

Apple neemt met de komst van Apple Silicon definitief afscheid van Intel-chips. Het bedrijf uit Cupertino had het de laatste jaren regelmatig aan de stok met Intel en wilde volgens geruchten al langer overstappen naar een alternatief. Dat is dus Silicon geworden, Apples eigen chips. Met de komst van deze eigen chip worden alle Apple-producten straks met dezelfde techniek gemaakt.

Eerder dit jaar meldde Bloomberg al dat de aankomende Macs van Apple hun Intel-equivalenten overtreffen in zowel prestaties als energie-efficiëntie. Zo kunnen de nieuwste apparaten van Apple sneller een breed scala aan taken afhandelen en bieden ze een langere batterijduur.

‘Apple stelt lancering AirTag en AirPods Studio uit’

Hoewel het geen gemakkelijke taak is om een ​​zorgvuldig geproduceerde livestream te maken, gaat Apple de uitdaging aan om in drie maanden tijd drie media-evenementen te organiseren. Nog nooit eerder vonden drie grote aankondigen zo kort na elkaar plaats.

Tijdens dit derde evenement hoeven we ook geen aankondiging van de AirTag te verwachten. Lekker Jon Prosser claimt vandaag namelijk dat de lancering van AirTags is uitgesteld tot maart 2021. Prosser deelt daarnaast ook iets over de AirPods Studio, de over-ear koptelefoon van Apple. Deze wordt volgens Prosser, in tegenstelling tot eerdere geruchten, niet tijdens het iPhone 12-event onthuld. Aangezien de productie nog niet is afgerond, stelt Apple de aankondiging uit tot november.

Kortom, in november verwachten we nu de komst van de MacBook met Apple Silicon én de AirPods Studio. Genoeg om naar uit te kijken dus.

