‘Apple kondigt deze week drie nieuwe iPads aan (en dit zijn ze)’

De aankondiging van de iPad Pro 2022 vindt mogelijk binnen enkele dagen plaats. Dat beweert een bekende lekker. We mogen ons ook verheugen op een nieuwe versie van de goedkoopste iPad.

‘Aankondiging iPad Pro 2022 komt eraan’

De doorgaans goed geïnformeerde journalist Mark Gurman weet het zeker: de aankondiging van de iPad Pro 2022 komt eraan. Apple zou de nieuwe tablets binnen enkele dagen willen lanceren. Dat gebeurt niet op een groots event, maar via een simpel persbericht.

Het gaat dan ook om een vrij bescheiden upgrade: zowel de 11 inch-versie als het 12,9 inch-model lijken als twee druppels water op hun voorgangers. De grootste verandering is dat de tablets draaien op een M2-chip, die zo’n 20 procent sneller is dan de M1. Mogelijk krijgen de nieuwe Pro’s ondersteuning voor MagSafe en kun je je iPhone draadloos opladen op de achterkant van deze iPads.

Concept van de iPad 2022 mét thuisknop

Ook de aankondiging van de ‘gewone’ iPad 2022 vindt waarschijnlijk plaats via een persbericht. Dat is opvallend, want Apples populaire instapper gaat behoorlijk op de schop. Hij krijgt waarschijnlijk een groter 10,5 inch-scherm en een nieuw design. Volgens Gurman lijkt het ontwerp zelfs op dat van de iPad Pro. Dat zou betekenen dat de thuisknop verdwijnt. Er gaan echter ook geruchten dat Apple die iconische knop juist behoudt. Over een paar dagen weten we als het goed is meer.

De iPad 2022 draait verder op een snellere A14-chip en zou over stereospeakers aan beide kanten van het apparaat beschikken. Vermoedelijk krijgt hij ook ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Opladen gaat via usb-c in plaats van de verouderde Lightning-poort.

Nieuwe Macs volgen later dit jaar

Ben je toe aan een nieuwe MacBook Pro? Dan moet je nog wat langer geduld hebben. Gurman denkt dat Apple zijn professionele 14 en 16 inch-laptops pas later dit jaar aankondigt. Mogelijk gebeurt dat in november en eveneens via een persbericht. De belangrijkste verandering is de overstap naar M2 Pro en M2 Max-chips.

Apple zou binnenkort ook een Mac mini met M2-processor uit willen brengen en een Apple TV 4K met A14-chip. Het huidige model draait op een A12.

