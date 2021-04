We hoeven mogelijk niet lang meer te wachten op de aankondiging van de iMac 2021. Apple zou de computer namelijk dinsdag al presenteren tijdens het april-event. Bovendien is de desktop verkrijgbaar in meerdere kleuren. Dat beweert een bekende insider.

Lees verder na de advertentie.

‘Aankondiging iMac 2021 op 20 april’

Wil je binnenkort een nieuwe iMac kopen? Omcirkel 20 april dan maar in je agenda. De aankondiging van de iMac 2021 vindt namelijk dinsdag al plaats tijdens het Apple-event van april. Dat beweert Twitteraar L0vetodream. Deze lekker doet vaker correcte voorspellingen over nieuwe producten van Apple.

De insider communiceert zoals gebruikelijk nogal cryptisch. We zien het logo dat Apple maakte voor dit evenement én een plaatje van een oude iMac in diverse tinten. Het gerucht dat de iMac 2021 verkrijgbaar is in meerdere kleuren zagen we eerder al langskomen. L0vetodream lijkt die voorspelling dus te bevestigen.

De iMac 2021 belooft een enorme upgrade te worden. De desktop zou een nieuw ontwerp met dunnere schermranden krijgen, dat doet denken aan de iPad Pro. Daarnaast stapt Apple over op een eigen Silicon-chip, die we nu al vinden in de MacBook Air. Dat moet voor flink betere prestaties zorgen. Hoe groot de nieuwe iMacs worden, is nog even afwachten. Mogelijk presenteert Apple dinsdag alleen een relatief klein model. De grotere, krachtigere variant zou dan later volgen.

Lees verder: iMac 2021: 5 verwachtingen voor de grootste iMac-upgrade in jaren

Dit verwachten we nog meer tijdens het april-event

Naast de aankondiging van de iMac 2021 verwachten we nog veel meer producten tijdens het april-event. De ster van de show is waarschijnlijk de iPad Pro 2021. We verwachten onder meer dat Apples beste tablet een mini-led-scherm krijgt. Dat zorgt voor een beter contrast en is goedkoper te produceren.

Ook presenteert Apple waarschijnlijk de AirTag. Met deze tracker vind je verloren spullen gemakkelijk terug. Nog meer weten? We hebben al onze verwachtingen voor het Apple-event van april 2021 op een rijtje gezet.

Dinsdagavond 20 april om 19:00 uur Nederlandse tijd doet de redactie van iPhoned live verslag van het evenement. Op de hoogte blijven van alle onthullingen? Houd deze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app!

Lees het laatste nieuws over Apple: