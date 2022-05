Apple kondigt AR/VR-headset mogelijk volgende week aan tijdens WWDC 2022

De aankondiging van de langverwachte AR/VR-headset van Apple is mogelijk al heel dichtbij. Er zijn aanwijzingen dat Apple het apparaat volgende week aan de wereld toont tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aankondiging Apples AR/VR-headset mogelijk al snel

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022, die van 6 tot en met 10 juni plaatsvindt, krijgen we misschien een kijkje in de toekomst. Apple plant dan mogelijk de aankondiging van zijn langverwachte AR/VR-headset.

Vorig jaar dook de naam op van het besturingssysteem van de slimme bril: realityOS. Ontwerper Parker Ortolani kwam dit handelsmerk opnieuw tegen met een wel heel bijzondere datum: op 8 juni zou het internationaal geregistreerd worden. Dat is tijdens Apples conferentie en slechts twee dagen na de belangrijkste keynote van het evenement.

Dat wil niet zeggen dat Apple de headset ook daadwerkelijk officieel lanceert tijdens de conferentie. Apple kan ook alleen verklappen dat er aan een dergelijke bril wordt gewerkt. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf realityOS alvast laat zien aan de aanwezige ontwikkelaars.

Zelfs als Apple de bril wél officieel aankondigt, ligt hij vermoedelijk niet een week later al in de winkel. Volgens geruchten zijn er nog veel problemen met het apparaat, zoals oververhitting en fouten in de software.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we van Apples AR/VR-headset

De AR/VR-headset van Apple krijgt waarschijnlijk een astronomisch prijskaartje. Het gaat namelijk om een uiterst geavanceerd apparaat. Hij beschikt volgens geruchten over een ‘innovatieve weergaveconfiguratie’, bestaande uit twee micro-oled-schermen en vijftien cameramodules. Verder kan de headset je ogen volgen en ondersteunt hij verschillende handgebaren.

Verder beschikt de bril over een rekenkracht die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de MacBook Air. Het switchen tussen VR en AR zou daardoor naadloos verlopen. In een later stadium zou Apple overigens ook goedkopere VR- en AR-apparaten uit willen brengen.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de AR/VR-headset van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!

Lees het laatste nieuws over Apple: