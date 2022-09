Nieuwe A16-chip in iPhone 14 Pro is flink sneller dan voorganger

Tijdens de lancering van de iPhone 14 Pro vergeleek Apple het toestel vooral met de concurrentie. Uit de eerste tests blijkt dat de nieuwe A16-chip gelukkig ook flink sneller is dan zijn eigen voorganger, de A15.

A16-chip een stuk sneller dan de A15

Vroeger voorzag Apple al zijn nieuwe iPhones van een nieuwere, snellere chip. Daar is dit jaar verandering in gekomen. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus draaien op de A15-chip die ook al in de iPhone 13 Pro zat. Wie het neusje van de zalm wil, is aangewezen op de duurdere modellen.

Dat is gelukkig wel de moeite waard. Uit eerste benchmarks blijkt volgens MacRumors dat de A16-chip in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max flink sneller is dan zijn voorganger. Tijdens het uitvoeren van single-core taken, als er slechts één processor aan het werk is, haalt de A15 een score van 1707 in het bekende testprogramma Geekbench 5. De A16 komt tot 1887. Dat is een verbetering van zo’n 10,5 procent.

Het verschil is nog groter als we kijken naar de multi-core prestaties. Wanneer de A16 álle processoren aan het werk zet, haalt hij een score van 5455. De A15 kwam tot 4659. De A16 in de iPhone 14 Pro is daarmee 17,1 procent sneller dan de chip die in de gewone iPhone 14 zit.

Best de moeite waard dus, al is de A15 nog steeds rapper dan de meeste chips in telefoons van de concurrentie. Waarschijnlijk merk je in het dagelijks leven niet zoveel van de betere prestaties, tenzij je veel grafisch intensieve games speelt op je smartphone.

Dit moet je weten over de iPhone 14 Pro

De snellere A16-chip is bepaald niet de enige vernieuwing op de iPhone 14 Pro (Max). Zo heeft Apple het toestel voorzien van een verbeterde 48 megapixel-camera met een veel grotere sensor. Die moet zorgen voor mooiere foto’s, zeker bij slechte lichtomstandigheden.

Verder zijn we erg onder de indruk van het Dynamic Island. Daarmee maakt Apple de nieuwe pilvormige inkeping onderdeel van de software. Je betaalt helaas wel een stevige prijs voor al dat moois, want de iPhone 14 Pro is schrikbarend duur.

