‘A16-chip in iPhone 14 Pro wordt niet veel sneller dan voorganger’

Wie hoopt dat de iPhone 14 Pro een stuk rapper wordt dan zijn voorganger komt mogelijk bedrogen uit. De A16-chip in die smartphone is volgens een nieuw gerucht niet veel sneller dan de huidige A15-processor.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘A16-chip zet geen grote stap vooruit’

Er zijn een paar zekerheden in het leven: de zon gaat elke ochtend op en iedere nieuwe iPhone is sneller dan de vorige. Toch zou dat laatste dit jaar weleens tegen kunnen vallen. Volgens lekker ShrimpApplePro is de A16-chip in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max amper sneller dan de A15 in de iPhone 13-serie.

De A16 heeft namelijk net als de A15 én A14 een 5nm-structuur. Dat klinkt technisch, maar simpel gezegd wordt een processor sneller naarmate het cijfer kleiner wordt. Een 3nm-chip is dus rapper dan een 5nm-chip. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S22 heeft een 4nm-chip.

Render van de iPhone 14 Pro

Dat wil overigens niet zegen dat de S22 sneller is dan de iPhone 14 Pro. Apple voert wel degelijk kleine verbeteringen door in zowel de processor als de grafische kern van de A16. Bovendien gebruikt het bedrijf geheugen dat zowel rapper als zuiniger is. Maar voor een écht grote sprong in snelheid moeten we waarschijnlijk wachten op de iPhone 15-serie.

De M2-chip die we verwachten in onder meer de nieuwe MacBook Air zou wel al overstappen naar een 3nm-structuur. Die is dus mogelijk een stuk sneller dan het huidige model.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 houdt mogelijk A15-chip

Apple brengt de iPhone 14-serie waarschijnlijk in september van dit jaar uit. Eén van de opvallendste geruchten is dat de gewone iPhone 14 en iPhone 14 Max geen nieuwe processor krijgen. Ze zouden op de A15-chip draaien die ook in de iPhone 13 zit. Het is nooit eerder gebeurd dat Apple een oude processor gebruikte voor een nieuw vlaggenschip. Maar als de A16 inderdaad niet veel sneller is, missen kopers van het basismodel op dit gebied dus weinig.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste iPhone 14-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!

Lees het laatste nieuws over Apple: