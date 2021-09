‘iPhone 13 is met A15-chip veel krachtiger dan Android-concurrenten’

De A15 Bionic-processor, die de nieuwe iPhone 13 zal aandrijven, is straks de snelste en krachtigste processor op de markt. Dit zou blijken uit opgedoken benchmarktesten.

Lees verder na de advertentie.

A15 Bionic-processor

Bij iedere nieuwe iPhone hoort een nieuwe, krachtigere chip. Bij de iPhone 13 is dat niet anders. De chip zal waarschijnlijk bekendstaan als de A15 Bionic en is net als zijn voorganger (de A14) gebouwd op een 6-nm-proces.

Een opgedoken Manhattan 3.1 GPU-benchmarktest laat nu zien wat we qua prestaties van de A15 mogen verwachten. Ze zijn gedeeld door Twitter-gebruiker FronTron en zien er veelbelovend uit. De A15 scoorde 198 FPS en dat is flink meer dan de A14 van de iPhone 12, die niet verder kwam dan 120 FPS.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)



Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB — Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021

In een tweede test viel de score met 140 tot 150 FPS een stuk lager uit. Waarschijnlijk is dat vanwege het zogeheten thermal throtling. Hierbij klokt de processor zichzelf terug als de temperatuur te hoog wordt. Maar ook deze score is nog steeds aanzienlijk hoger dan waar de A14 Bionic-chip toe in staat is.

A15 versus Exynos 2200

Leuk is dat er ook benchmarks zijn opgedoken van de Exynos 2200. Dit is de chipset van het volgende Samsung-vlaggenschip: de Galaxy S22. Er wordt veel verwacht van de Exynos 2200, die net als de processor van Apple een system-on-a-chip (SoC) is, maar dan gebouwd op een 4nm-proces. Sommige insiders beweren dat de processor zich kan meten met de A15 Bionic.

In de gelekte benchmarks van FronTron kwam de Exynos 2200 echter niet verder dan 170,7 FPS; flink minder dan de 198 FPS van de A15. Toen hij werd teruggeklokt, bereikte de chipset een score van 120 FPS, vergelijkbaar met de A14-chip van vorig jaar.

Natuurlijk geven de benchmarks van de A15 geen volledig beeld van de prestaties van de iPhone 13-telefoons. Ze zijn vooral gericht op processorkracht en laten de efficiëntie en grafische prestaties buiten beschouwing. Maar in ieder geval zijn de voortekenen veelbelovend.

Blijf op de hoogte

Volgende week weten al meer over de A15 Bionic, want dan onthult Apple naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe iPhone 13, iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro (Max). Tijdens het event presenteert het bedrijf van Tim Cook zijn nieuwste smartphones, maar komt het ook met andere producten. Denk bijvoorbeeld aan de Apple Watch Series 7 en AirPods 3.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer je op onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! En wist je dat we de iPhone 13 Pro gaan weggeven? Check gauw hoe je meedoet aan deze toffe winactie!