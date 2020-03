‘iPhone 12-chip wordt tot 33 procent sneller dan iPhone 11’

De A14-chip waar de iPhone 12-serie op gaat draaien, zou de eerste van zijn soort zijn die meer dan 3 Gigahertz overschrijdt. Dat betekent een flinke vooruitgang op het gebied van snelheid.

A14-chip prestaties overtreffen A13

Al jaren maakt Apple zijn eigen A-serie chips om de iPhone en iPad op te laten draaien. Dat werpt zijn vruchten af, want jaarlijks zet het bedrijf er een nieuwe standaard mee op het gebied van prestaties. In 2020 zou het bedrijf weer een belangrijke stap voorwaarts maken, zo stelt Research Snipers.

De website stelt dat de opvolger van de A13-chip die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro een stuk sneller gaat worden. Dat komt omdat deze A14-processor een snelheid van 3.1GHz zou hebben, terwijl de A13-variant het nog met 2.7GHz moest doen.

Om te testen wat dit voor verschil maakt, zijn er verschillende benchmarktests uitgevoerd op Geekbench. Daarbij scoort de nieuwe chip tot 25 procent sneller bij single-core taken en tot 33 procent sneller bij multi-core processen. In beide gevallen een forse stijging, maar wat heb je daar in de praktijk aan?

Wat betekent dit in de praktijk?

De hogere score (vooral de multi-core-versie) betekent extra processorkracht die beschikbaar is voor het uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Denk hierbij aan het multitasken op je iPad, waarbij twee of meer apps tegelijk op je scherm staan, of als je op je iPhone snel schakelt tussen meerdere actieve apps.

TSMC zou zoals altijd de producent van deze chips zijn. Uit eerdere geruchten kwam al naar voren dat de massaproductie al in april van start zou gaan. De vier 2020 iPhones zouden daarna in september worden gepresenteerd, waarna ze later die maand beschikbaar komen.

Meer weten over de vijf iPhones van 2020? In onderstaande video zetten we ze allemaal op een rijtje en leggen we de verschillen aan je uit.

