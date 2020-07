Foto’s van de vermeende A14-chip van de iPhone 12 staan op Twitter. De nieuwe processor belooft sneller en energiezuiniger te worden dan de huidige A13-chip.

Foto’s laten vermeende A14-chip van iPhone 12 zien

De foto’s zijn online gezet door Mr.white, een anoniem Twitter-account. De persoon achter dit profiel houdt er vermoedelijk warme contacten binnen de productieketen van Apple op na, want de mysterieuze insider deed in het verleden al vaker juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten.

De foto laat het RAM-gedeelte van de A14-chip zien. Dit onderdeel staat ook wel bekend als werkgeheugen en zorgt ervoor dat je meerdere apps tegelijkertijd open kunt hebben staan, zonder dat ze afgesloten hoeven te worden.

Een oplettende redacteur van MacRumors merkt op dat de cijfers “2016” op de A14-processor staan. Vermoedelijk betekent dit dat de chips geproduceerd zijn in de zestiende week van 2020, oftewel in april. Het heeft er dus alle schijn van dat de massaproductie van de iPhone 12 al geruime tijd op gang is.

De A14-chip is de opvolger van de A13-processor, die de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max aanstuurt. Er zijn nog maar weinig geruchten over de nieuwe chip verschenen, maar op basis van voorgaande jaren zet Apple met de A14 waarschijnlijk in op nog betere prestaties. Ook is de processor vermoedelijk weer wat energiezuiniger.

Onthulling in september

Met nog een paar weken tot de officiële onthulling te gaan, gaat de geruchtenmolen rondom de iPhone 12 steeds sneller draaien. Vrijwel dagelijks duikt een nieuw feitje over de iPhone 11-opvolger op. Wat zo goed als vaststaat is dat Apple dit jaar nog vier nieuwe modellen introduceert, waaronder een iPhone 12 mini.

Deze is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, een stuk compacter dan de overige iPhone 12-uitvoeringen. Op iPhoned kijken we reikhalzend uit naar de introductie van de 2020 iPhones. Ben je benieuwd naar de nieuwe toestellen? Check dan onderstaande artikelen waarin we onze verwachtingen op een rij zetten.