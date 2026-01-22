iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
22 januari 2026, 12:24
2 min leestijd
8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

Apple gaat Google gebruiken voor nieuwe Apple Intelligence-functies – hier zijn 8 van die functies die je op korte termijn kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie.

8 functies die naar je iPhone komen

Apple heeft tot nog toe niet bevestigd welke Apple Intelligence- en Siri-functies gebruik zullen maken van de Gemini-modellen van Google. Er zijn inmiddels wel al een aantal geruchten over verschenen.

Zo schetst een rapport van The Information verschillende nieuwe functies voor Siri die mogelijk worden aangedreven door Google Gemini-modellen. Volgens het rapport kunnen iPhone-gebruikers een vernieuwde versie van Siri verwachten die onder meer de volgende 8 nieuwe functies heeft:

  1. Betere emotionele ondersteuning bieden wanneer een gebruiker zegt dat hij zich eenzaam of teneergeslagen voelt.
  2. Nauwkeurigere kennis van de wereld en feitelijke antwoorden geven op een conversationele manier die vergelijkbaar is met ChatGPT- en Gemini-chatbots.
  3. Taken uitvoeren zoals het maken van een document in Apple Notities over een specifiek onderwerp.
  4. Meer persoonlijke taken uitvoeren, zoals het boeken van een reis.
  5. Omgaan met situaties waarin Siri de vraag of het verzoek van de gebruiker niet duidelijk begrijpt.
  6. Verhalen vertellen.
  7. Het vermogen om eerdere gesprekken te onthouden.
  8. Proactieve functies uitvoeren, zoals aangeven wanneer je moet vertrekken om een vriend op te halen van het vliegveld en files te vermijden.
8 functies

Waarschijnlijk in iOS 26.4

Apple heeft eerder al aangekondigd dat Siri na de update beter begrip zou hebben van de persoonlijke context van een gebruiker, naast schermbewustzijn en diepgaandere app-specifieke bedieningsmogelijkheden. Dat komt overeen met de 8 functies die volgens het bericht van The Information naar je iPhone komen.

Apple gaf voor het eerst een preview van de meer gepersonaliseerde Siri tijdens de WWDC in juni. De update van Siri komt waarschijnlijk als onderdeel van iOS 26.4 in maart of april van dit jaar. Volgens het rapport zullen sommige functies echter pas in iOS 27 beschikbaar komen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Apple Intelligence iPhone Apple

Bekijk ook

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

Vandaag 11:01

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Vandaag 9:19

Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

Gisteren 16:40

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

Gisteren 14:04

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren