8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

Apple gaat Google gebruiken voor nieuwe Apple Intelligence-functies – hier zijn 8 van die functies die je op korte termijn kunt verwachten.

8 functies die naar je iPhone komen

Apple heeft tot nog toe niet bevestigd welke Apple Intelligence- en Siri-functies gebruik zullen maken van de Gemini-modellen van Google. Er zijn inmiddels wel al een aantal geruchten over verschenen.

Zo schetst een rapport van The Information verschillende nieuwe functies voor Siri die mogelijk worden aangedreven door Google Gemini-modellen. Volgens het rapport kunnen iPhone-gebruikers een vernieuwde versie van Siri verwachten die onder meer de volgende 8 nieuwe functies heeft:

Betere emotionele ondersteuning bieden wanneer een gebruiker zegt dat hij zich eenzaam of teneergeslagen voelt. Nauwkeurigere kennis van de wereld en feitelijke antwoorden geven op een conversationele manier die vergelijkbaar is met ChatGPT- en Gemini-chatbots. Taken uitvoeren zoals het maken van een document in Apple Notities over een specifiek onderwerp. Meer persoonlijke taken uitvoeren, zoals het boeken van een reis. Omgaan met situaties waarin Siri de vraag of het verzoek van de gebruiker niet duidelijk begrijpt. Verhalen vertellen. Het vermogen om eerdere gesprekken te onthouden. Proactieve functies uitvoeren, zoals aangeven wanneer je moet vertrekken om een vriend op te halen van het vliegveld en files te vermijden.

Waarschijnlijk in iOS 26.4

Apple heeft eerder al aangekondigd dat Siri na de update beter begrip zou hebben van de persoonlijke context van een gebruiker, naast schermbewustzijn en diepgaandere app-specifieke bedieningsmogelijkheden. Dat komt overeen met de 8 functies die volgens het bericht van The Information naar je iPhone komen.

Apple gaf voor het eerst een preview van de meer gepersonaliseerde Siri tijdens de WWDC in juni. De update van Siri komt waarschijnlijk als onderdeel van iOS 26.4 in maart of april van dit jaar. Volgens het rapport zullen sommige functies echter pas in iOS 27 beschikbaar komen.