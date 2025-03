Dit zijn de 8 dingen die je moet weten over de nieuwe iPad 2025

Het grootste nieuws over de nieuwe iPad 2025 is dat er een A16-chip in zit, maar er zijn nog een aantal dingen die je erover moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

8 dingen die je moet weten over de iPad 2025

Apple heeft een nieuwe iPad aangekondigd: de iPad 2025, ook wel iPad 11 of iPad (A16). Die ziet er niet anders uit dan zijn voorganger, maar heeft wel een aantal upgrades. Het is voor het eerst sinds 2022 dat het instapmodel van de tablet een update krijgt.

Apple heeft de nieuwe iPad voorzien van de A16-chip. De iPad 10 heeft nog een A14 Bionic-chip. De iPad 2025 is daardoor sneller en krachtiger. In vergelijking met de vorige generatie zelfs bijna 30 procent sneller. Daarnaast is de hoeveelheid opslagruimte van de iPad nu dubbel zo hoog: de voorganger had minimaal 64 GB, de iPad 2025 heeft minimaal 128 GB. Maar er zijn nog wat dingen van de iPad 2025 die je mogelijk hebt gemist. We zetten ze voor je op een rij:

De A16-chip in de iPad 11 heeft een 5-core CPU en een 4-core GPU , terwijl de A16 Bionic-chip in de iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 en iPhone 15 Plus een 6-core CPU en een 5-core GPU heeft.

in de iPad 11 heeft een en een , terwijl de in de iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 en iPhone 15 Plus een en een heeft. De iPad 11 ondersteunt geen Apple Intelligence .

. De iPad 11 is het eerste instapmodel iPad met een opslagoptie van 512 GB .

. De iPad 11 ondersteunt Smart HDR 4 (de iPad 10 ondersteunt Smart HDR 3). Smart HDR 4 zorgt ervoor dat foto’s er nog gedetailleerder en levendiger uitzien.

(de iPad 10 ondersteunt Smart HDR 3). Smart HDR 4 zorgt ervoor dat foto’s er nog gedetailleerder en levendiger uitzien. De iPad 11 ondersteunt Bluetooth 5.3 (de iPad 10 ondersteunt Bluetooth 5.2).

(de iPad 10 ondersteunt Bluetooth 5.2). De cellular-modellen van de iPad 10 hebben in alle landen een simkaart-slot, die van de iPad 11 maken gebruik van de eSIM-techniek .

. De iPad 11 is nog steeds compatibel met de Apple Pencil van de eerste generatie .

. Volgens Apple heeft de iPad 11 een 11-inch display, terwijl de iPad 10 een 10,9-inch display heeft. Dat is slechts een afronding, want beide apparaten hebben in werkelijkheid een 10,86-inch display.

C1 modem en werkgeheugen

Apple vermeldt niet of de iPad 11 gebruikmaakt van het C1-modem dat ook in de iPhone 16e zit. De cellulaire modellen hebben mogelijk dus nog steeds een Qualcomm-modem. Dat kunnen we pas echt controleren wanneer we de nieuwe iPad in handen hebben.

Een van de dingen die nog meer onduidelijk zijn aan de iPad 2025, is hoeveel werkgeheugen er in zit. iPhones met de A16 Bionic-chip hebben 6 GB RAM, maar de iPad 11 heeft een gewone A16-chip met lagere CPU- en GPU-specificaties. Het is daarom niet zeker of de iPad 2025 ook 6 GB RAM heeft. De iPad 10 heeft in elk geval 4 GB RAM.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad 2025 verschijnt in de kleuren Blauw, Roze, Geel en Zilver en ligt vanaf 12 maart in de winkels. De nieuwe iPad heeft een startprijs van 409 euro. Kies je voor de uitvoering met Cellular? Dan betaal je 579 euro voor de iPad 2025. Wil je er meer over weten? Lees dan hier alles over de goedkoopste iPad in jaren! Bekijk hier de laagste prijzen: