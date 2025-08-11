Deze 7 verbeteringen kun je binnenkort op je AirPods verwachten

Apple voegt in iOS 26 nieuwe functies toe voor de AirPods, waardoor ze nog handiger worden – deze vernieuwingen kun je dit najaar verwachten.
Deze verbeteringen kun je op je AirPods verwachten
De nieuwe functies van de AirPods zullen dit najaar beschikbaar komen wanneer Apple iOS 26 en de bijgewerkte AirPods-firmware uitbrengt. We zetten alvast op een rij wat je dan kunt verwachten.
1. Afstandsbediening
Je kunt de AirPods gebruiken als afstandsbediening voor de Camera-app. Als je deze functie wilt gebruiken, moet je die wel eerst inschakelen. Dat doe je door de AirPods met je iPhone te verbinden, het gedeelte AirPods in de Instellingen te openen en vervolgens de optie Camerabediening te selecteren.
Zodra de functie is ingeschakeld, kunt je deze eenvoudig gebruiken door de AirPods in te doen, de camera-app te openen en dan de steel van de AirPods ingedrukt te houden om een foto te maken of een video-opname te starten.
2. Opnemen in studiokwaliteit
De AirPods 4 en de AirPods Pro 2 bieden in iOS 26 audio van studiokwaliteit voor interviews, podcasts, liedjes, video’s en meer. Apple zegt dat je de functie kunt gebruiken om onderweg hoogwaardige zang op te nemen, waarbij achtergrondgeluiden worden weggefilterd dankzij de functie Stemisolatie.
3. Verbeterde gesprekskwaliteit
De H2-chip in de AirPods 4 en AirPods Pro 2 zorgt voor een natuurlijkere stemtextuur en helderheid bij telefoongesprekken. Audio-opnames van studiokwaliteit en verbeterde gesprekskwaliteit zijn beschikbaar op iPhone, iPad en Mac, en ondersteunen de Camera-app, Spraakmemo’s, dicteren in Berichten, camera-apps van derden en apps om mee te videobellen.
4. Pauzeren wanneer je in slaap valt
Nog een handige functie die je op je AirPods kunt verwachten: als je naar muziek, een podcast of een boek luistert terwijl je in bed ligt en je AirPods draagt, zullen je AirPods de audio pauzeren wanneer je in slaap valt. Tenminste als je de nieuwe optie ‘Media pauzeren bij inslapen’ inschakelt.
Je vindt deze optie in de AirPods-instellingen nadat je je AirPods hebt verbonden met je iPhone, maar je hebt wel de nieuwe AirPods-firmware en iOS 26 nodig. Naast het opslaan van je plek in een audioboek of podcast, bespaart deze functie ook batterij door je AirPods uit te schakelen. De functie werkt ook met Beats-oordopjes.
5. Houd audio in AirPods
iOS 26 lost een irritant probleem op dat zich voordoet bij CarPlay en AirPods. De optie ‘Audio in hoofdtelefoon houden’ voorkomt dat het geluid overschakelt naar de autoluidsprekers of Bluetooth-luidsprekers wanneer je naar muziek luistert via je AirPods. Als deze optie is ingeschakeld, blijft je muziek op je AirPods spelen wanneer je in de auto stapt.
6. Oplaadherinnering
Apple heeft het opladen van AirPods verbeterd in iOS 26 en de oplaadcase geeft nu duidelijker de oplaadstatus aan. Je krijgt ook een herinnering wanneer het tijd is om je AirPods op te laden. Er brandt een groen lampje wanneer de AirPods volledig zijn opgeladen, een knipperend oranje lampje wanneer ze worden opgeladen en een donkerder oranje lampje dat aangeeft dat het tijd is om ze op te laden omdat de batterij bijna leeg is.
7. Bèta-updates
In iOS 26 voegt Apple een optie toe om bèta-updates eenvoudiger op je AirPods te installeren. Er is een nieuwe update-interface beschikbaar wanneer je je AirPods verbindt met je iPhone en erop tikt in de Instellingen.
iOS 26 komt in september
We verwachten iOS 26 en de nieuwe firmware voor je AirPods kort nadat de nieuwe iPhones zijn geïntroduceerd. Het iPhone 17-event vindt waarschijnlijk plaats op dinsdag 9 september, dus kort daarna kun je iOS 26 installeren en de nieuwe AirPods-functies uitproberen! Wil je niets missen van het iPhone 17-event, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!