Helaas: deze 7 producten haalt Apple in september uit de verkoop

Het iPhone 17-event is op dinsdag 9 september en met de komst van nieuwe hardware verwachten we dat Apple stopt met deze zeven producten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple stopt in september met deze 7 producten

De iPhone 17 is natuurlijk de hoofdrolspeler van het ‘Awe Dropping’-evenement. Met de komst van vier nieuwe iPhones kunnen we verwachten dat Apple stopt met de verkoop van een aantal iPhones die momenteel nog wel verkrijgbaar zijn.

Eerder dit jaar verving Apple de iPhone SE door de iPhone 16e. We verwachten dat het nieuwe instapmodel jaarlijks wordt geüpdatet, dus de iPhone 16e verdwijnt voorlopig nog niet. Apple zal waarschijnlijk wel de iPhone 15 en iPhone 15 Plus uit de handel nemen na het iPhone 17-evenement. Deze Apple-producten blijven in september mogelijk nog wel te koop bij andere winkels, maar niet meer bij Apple zelf. Als dit het geval is, ondersteunt voor het eerst elke iPhone die door Apple wordt verkocht Apple Intelligence.

iPhone 16 (Plus) blijft, iPhone 16 Pro (Max) verdwijnt

We verwachten wel dat de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus in het assortiment blijven, waarschijnlijk met en prijsverlaging van zo’n 100 euro. De iPhone 17 en iPhone 17 Air zullen hun plaats innemen in de nieuwe line-up.

Apple zal de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max daarentegen niet langer verkopen. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max nemen hun plaats in. In plaats van de prijs van de vorige Pro-modellen te verlagen, stopt Apple gewoon met de verkoop ervan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samenvattend verwachten we dus dat op 9 september vier iPhones uit de handel worden genomen: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. De nieuwe iPhone line-up inclusief vermoedelijke prijzen ziet er dan als volgt uit:

iPhone 16e vanaf 719 euro

vanaf 719 euro iPhone 16 vanaf 869 euro

vanaf 869 euro iPhone 16 Plus vanaf 1019 euro

vanaf 1019 euro iPhone 17 vanaf 969 euro

vanaf 969 euro iPhone 17 Air vanaf 1119 euro

vanaf 1119 euro iPhone 17 Pro vanaf 1279 euro

vanaf 1279 euro iPhone 17 Pro Max vanaf 1529 euro

Er verdwijnen nog 3 Apple-producten in september

De overige drie producten die in september waarschijnlijk verdwijnen, zijn de Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 en mogelijk de AirPods Pro 2. Apple vervangt altijd zijn Series-modellen en de Apple Watch Ultra 2 verving twee jaar geleden de originele Ultra-watch.

De AirPods Pro 2 vervingen de AirPods Pro, maar de AirPods 2 en de AirPods 3 werden wel tegelijkertijd verkocht totdat er twee versies van de AirPods 4 op de markt kwamen. Het zou een verrassing zijn als de AirPods Pro 2 tegen een lagere prijs te koop blijven naast de AirPods Pro 3.

Awe Dropping-event

Apple presenteert tijdens het aankomende Awe Dropping-event op dinsdag 9 september om 19.00 uur in elk geval vier nieuwe iPhones en waarschijnlijk drie nieuwe Apple Watches. Wil je niets missen, schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je direct op de hoogte!