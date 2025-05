Deze 7 nieuwe functies komen dit jaar naar de iPhone 17 Pro (Max)

In september presenteert Apple de iPhone 17-serie – dit zijn de 7 nieuwe functies die naar de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max komen.

7 nieuwe functies voor de iPhone 17 Pro (Max)

Apple komt dit najaar met de ultradunne iPhone 17 Air, die een enorme hit kan worden. Maar hoe zit het met de Pro-modellen? Hier zijn zeven nieuwe functies die je in september op de iPhone 17 Pro en Pro Max kunt verwachten.

1. Selfiecamera met 24 megapixel

De camera’s van de iPhone worden elk jaar beter, maar meestal gaat het dan vooral om de camera’s aan de achterkant. Deze keer zal Apple de frontcamera van de volledige iPhone 17-lijn upgraden van een 12MP sensor naar een gloednieuwe 24MP sensor. Dat moet voor grote verbeteringen zorgen.

2. A19 Pro-chip

Apple zal zijn nieuwe iPhones opnieuw upgraden met een nieuwe en verbeterde chip uit de A-serie. Deze keer is het de A19 Pro-chip. Deze chip is exclusief voor de 17 Pro en Pro Max. Hoewel het nieuwe 17 Air-model naar verwachting veel Pro-gebruikers voor zich zal weten te winnen, krijgt dat toestel de standaard A19-chip – net zoals de ‘reguliere’ iPhone 17.

3. 12 GB werkgeheugen

Door de komst van Apple Intelligence is het werkgeheugen in iPhones steeds belangrijker geworden. Apple is van plan om de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max modellen 12 GB werkgeheugen te geven – dat is het meeste ooit in een iPhone.

Dit is een mooie verbetering van 50 procent ten opzichte van de 8 GB van de 16 Pro. Het is nog niet duidelijk of de iPhone 17 en 17 Air ook 12 GB krijgen, maar de Pro-modellen krijgen het zeker.

4. Wifi- en bluetooth-modem

Apple werkt al jaren aan de ontwikkeling van twee eigen modems: één voor 5G en één voor wifi. De verwachting is dat de iPhone 17 Pro en Pro Max gebruik zullen maken van het nieuwe gecombineerde wifi- en Bluetooth-modem. Alleen de 17 Air krijgt het nieuwe C1-modem, terwijl de Pro-modellen nog een jaar gebruikmaken van de chip van Qualcomm.

5. Groter, rechthoekig camera-eiland

De iPhone 17 Pro en Pro Max krijgen naar verluidt een groter, rechthoekig camera-eiland. Vermoedelijk maakt dit een nieuw voordeel mogelijk. Het lijkt erop dat de bovenkant van de Pro-modellen een aluminium ontwerp over de hele breedte krijgt. De onderste helft behoudt de zijn standaard glazen achterkant voor draadloos opladen.

6. Verbeterd ontwerp met aluminium

De nieuwe Pro-modellen krijgen een nieuw ontworpen frame, gemaakt van aluminium in de plaats van titanium. Apple heeft titanium geïntroduceerd voor de Pro-modellen van de iPhone in 2023, dus de overstap naar aluminium is opvallend. Een mogelijk voordeel van de verandering is dat er meer leuke kleurvariaties mogelijk zijn, met Sky Blue als een van de nieuwe opties.

7. Verbeterde koeling

Tot slot zal de volledige line-up naar verwachting verbeterde koelsystemen krijgen, waarbij de iPhone 17 Pro Max exclusief een zogeheten dampkamer (vapor chamber) plus grafietplaat krijgt. Dit heeft ongetwijfeld te maken met Apple Intelligence voor de toekomst van de iPhone. AI vereist niet alleen krachtigere chips en extra werkgeheugen, maar ook betere koeling om de maximale prestaties te behouden.