Apple lijkt achter te lopen met kunstmatige intelligentie, maar tijdens WWDC 2023 liet het bedrijf zien dat het juist een hoop doet met deze technologie om jouw leven een stuk gemakkelijker te maken. Dit zijn 7 toffe AI-functies in iOS 17.

Hoe Apple AI-functies in iOS 17 integreert

De grote techbedrijven zijn stuk voor stuk bezig met kunstmatige intelligentie, voornamelijk via chatbots zoals ChatGPT en Bard. Apple lijkt zich daar afzijdig van te houden, want waar blijft de Apple-chatbot?

Maar tijdens WWDC 2023 liet Apple zien dat het bedrijf kunstmatige intelligentie echt serieus neemt en de technologie voornamelijk gebruikt om jouw leven een stuk gemakkelijker te maken. Een heleboel functies in iOS 17 maken namelijk gebruik van AI.

1. Live Voicemail

Als je met iOS 17 een voicemail krijgt, zie je op het scherm via tekst wat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt. Je kunt dan op elk moment beslissen om toch nog op te nemen. Dit is mogelijk met behulp van de Neural Engine, waardoor deze transcriptie lokaal op je iPhone gebeurt.

2. Geanimeerde stickers

Met iOS 17 kun je helemaal los gaan met stickers. Bijzonder is dat je stickers kunt maken van live photo’s. Niet alleen zorgt kunstmatige intelligentie ervoor dat je iPhone alvast live photos selecteert die geschikt zijn voor een geanimeerde sticker, maar de technologie zorgt er ook nog eens voor dat de achtergrond netjes wordt weggewerkt.

3. Betere autocorrect

Autocorrect krijgt een flinke upgrade. Onder de kap wordt nu een taalmodel gebruikt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld ChatGPT, om het volgende woord te voorspellen. Als het toetsenbord weet wat het volgende woord waarschijnlijk is, kan dat beter spelfouten verbeteren terwijl je aan het typen bent. Het systeem leert tevens van de woorden die jij gebruikt, zodat het steeds beter wordt.

4. Huisdieren herkennen

In iOS 17 worden niet alleen mensen herkent in de foto’s die je opslaat, maar Apple Foto’s kan ook honden en katten onderscheiden zodat ieder huisdier automatisch een eigen album krijgt.

5. Presenteren tijdens FaceTime

Apple gebruikt zijn Neural Engine voor meer mogelijkheden tijdens een FaceTime-gesprek, zoals de optie om een presentatie te geven waarbij je beeldscherm in beeld wordt gezet terwijl jij er met je hoofd en schouders voor staat. Tevens kun je effecten tonen om te laten zien hoe je ergens over denkt, zoals ballonnen die om je heen verschijnen.

6. Dagboek bijhouden

Met iOS 17 introduceert Apple de nieuwe app Journal, een dagboek om je favoriete momenten bij te houden. Via kunstmatige intelligentie zoekt Apple alvast verschillende data bij elkaar die tot één moment kunnen horen. Denk daarbij aan foto’s, work-outs en andere activiteiten op je iPhone.

7. Content-waarschuwingen voor foto’s

Als je een foto binnenkrijgt met geweld of naaktheid, dan geeft iOS 17 je voortaan eerst een content-waarschuwing. Weet je zeker dat je de inhoud van de foto wilt zien, hoef je alleen maar erop te tikken. Dat werkt binnen het hele systeem, dus niet alleen in Berichten, maar bijvoorbeeld ook in WhatsApp. Uiteraard gebeurt dit alleen maar op je toestel zelf, Apple krijgt de beelden niet te zien.

Bonus! Een digitale avatar

De Vision Pro maakt een digitale avatar van jou, zodat je via FaceTime en andere apps met mensen kunt praten terwijl je de grote bril op je hoofd hebt. Via kunstmatige intelligentie beweegt deze Persona realistisch.

