5G is amper gearriveerd, maar op de achtergrond wordt al hard aan de opvolger gesleuteld. In dit artikel geven we antwoord op de meest prangende vragen rondom 6G.

Technologie gaat razendsnel. Sinds 2020 beschikt Nederland over een 5G-netwerk, al staat deze nog in de kinderschoenen. De beloofde snelheidswinst laat voorlopig bijvoorbeeld op zich wachten tot volgend jaar. Ook heeft 5G nog geen landelijke dekking in Nederland.

Dit verhindert de telecomindustrie echter niet om alvast te kijken naar de toekomst. Universiteiten, denktanks en bedrijven werken namelijk hard aan de toekomst van mobiele netwerken. 6G moet rond 2030 op de markt komen. In dit artikel maken we kennis met de opvolger van 5G aan de hand van zes vragen en antwoorden.

Wat is 6G? De opvolger van 5G. De “G” in de naam staat voor generatie. 6G is dus de zesde generatie draadloos netwerk. Smartphones (en andere draadloze apparaten) hebben een netwerk nodig om data te kunnen versturen en ontvangen. Zonder telefoonnetwerk is het onmogelijk om te bellen, sms’en en onderweg filmpjes te kijken. Momenteel hebben de meeste mensen een 4G-aansluiting.

Wat zijn de verschillen met 5G? 6G belooft meerdere voordelen ten opzichte van 5G. De meest in het oog springende is snelheid. In een onderzoeksrapport van Samsung wordt gezegd dat 6G tot wel 100 keer sneller kan worden dan 5G. Ook de TU Eindhoven heeft hoge verwachtingen. De universiteit geeft aan dat het met 6G slechts 0,4 seconde duurt om een film te downloaden, terwijl 5G hier zo’n 40 seconden over doet.



Een ander voordeel van de toekomstige netwerktechnologie is meer capaciteit. 6G heeft de potentie om veel meer draadloze apparaten van internet te voorzien, voordat de verbinding traag wordt. Dat komt goed uit, want de razendsnelle technologie wordt mede ontwikkeld met het oog op de toekomst.



Waar gaan we 6G voor gebruiken? Voor van alles. Onderzoekers gaan ervan uit dat we in de komende jaren steeds meer apparaten en producten met het internet gaan verbinden. 6G moet dit toekomstbeeld mogelijk maken.



Er wordt daarom verwacht dat de opvolger van 5G de deuren opent voor producten die nu nog niet gemeengoed zijn, maar tegen 2030 wel. Voorbeelden zijn autonoom rijdende auto’s, zoals de Apple Car, of zelf vliegende drones. 6G moet ervoor zorgen dat netwerkproblemen de komst van deze futuristische producen in ieder geval niet verhindert.



Een ander voorbeeld is de opkomst van slimme brillen, zoals de mysterieuze Apple Glass waar vermoedelijk aan wordt gewerkt. Onderzoekers denken dat de smartphone tegen 2030 achterhaald is en we dan vooral smart glasses met kunstmatige en virtuele intelligentie gebruiken (ook wel artificial en augmented reality geheten).

Hoe zit het met Apple en 6G? Wat Apples plannen met 6G precies zijn is niet bekend, maar wel staat vast dat het bedrijf achter de schermen druk sleutelt aan de opvolger van 5G. Onlangs kwam naar buiten dat de iPhone-maker personeel zoekt om aan 6G te werken. Waarschijnlijk wil het bedrijf uit Cupertino een leidende rol op zich nemen in de ontwikkeling van het nieuwe netwerk en zo een voorsprong nemen op de concurrentie.



In de vacature staat onder meer dat toekomstige werknemers “een fundamentele impact” op de toekomst van Apple-producten gaan hebben. Verder wordt van personeel verwacht dat ze actief gaan bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom 6G door bijvoorbeeld op conferenties te spreken.



Waarschijnlijk wil Apple met dit 6G-personeel in de toekomst minder afhankelijk van toeleveranciers worden. De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoon die met 5G overweg kan, maar hiervoor wordt samengewerkt met Qualcomm, een maker van smartphone-onderdelen.



Tegen welke obstakels loopt 6G aan? Tijdens de 6G Summit, een conferentie die in 2019 plaatsvond waar verschillende experts aan deelnamen, moet de nieuwe netwerktechnologie nog meerdere obstakels overwinnen.



Een huidig probleem is bijvoorbeeld dat de vraag naar snelle netwerktechnologie leidend is, in plaats van het aanbod. Hiermee wordt bedoeld dat er steeds meer apparaten zijn die met het internet verbonden moeten worden, maar dat de infrastructuur hier nog niet klaar voor is.



Ook loopt de industrie tegen het gegeven aan dat de razendsnelle ontwikkeling van 6G bestaande ongelijkheden vergroot. Grootmachten als China en de Verenigde Staten zetten volop in op 6G, terwijl miljarden mensen nog niet eens een mobiel hebben. Ook de kwaliteit van mobiele netwerken in deze relatief arme landen laat te wensen over.