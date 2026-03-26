Deze 6 populaire iPhone-apps hebben nu veel meer functies (in iOS 26.4)

Apple heeft op 24 maart iOS 26.4 uitgebracht met heel veel nieuwe functies – hier zijn alle vernieuwingen van 6 populaire iPhone-apps.

Deze 6 iPhone-apps hebben nu veel meer functies

Niet alleen het besturingssysteem, ook deze 6 iPhone-apps hebben verbeteringen gekregen met de komst van iOS 26.4. We zetten ze voor je onder elkaar.

1. Apple Music

Apple Music heeft in iOS 26.4 vijf nieuwe functies gekregen en dat maakt het een van de grootste app-updates van deze release. De nieuwe functies zijn onder meer:

Playlist Playground, een tool voor het maken van afspeellijsten met behulp van AI.

Een nieuw ontwerp in volledig scherm voor albums en afspeellijsten.

Widgets voor achtergrondmuziek.

De functie ‘Concerten’ waarmee je optredens van artiesten kunt vinden.

Mogelijkheid om nummers in één keer aan meerdere afspeellijsten toe te voegen.

Voor Playlist Playground heb je wel een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig.

2. Herinneringen

Eind vorig jaar kreeg de app Herinneringen in iOS 26.2 de toevoeging ‘Dringende’ herinneringen. Het idee is dat je nu elke tijdsgebonden herinnering als ‘Dringend’ kunt markeren. ‘Dringende’ herinneringen laten een alarm afgaan wanneer ze vervallen en blijven zichtbaar op het vergrendelscherm totdat je de taak als voltooid markeert.

In iOS 26.4 voegt Apple een leuk extraatje toe aan de functie: al je ‘Dringende’ herinneringen zijn nu beschikbaar via een speciale slimme lijst bovenaan de app. Deze nieuwe lijst maakt het gemakkelijk om je belangrijkste taken op één plek te zien.

3. Podcasts

De derde van de 6 vernieuwde iPhone-apps is Podcasts. Apple Podcasts ondersteunde videopodcasts al lang voordat deze populair werden op YouTube en Spotify. Maar de functie was wel toe aan een opfrisbeurt en iOS 26.4 zorgt daarvoor. Vanaf iOS 26.4 biedt de Podcasts-app een verbeterde videopodcast-ervaring. Dit is wat dat inhoudt, volgens het persbericht van Apple:

“In the Apple Podcasts app, users will be able to switch seamlessly between watching and listening to shows, making the experience of discovering and viewing video podcasts as simple and enjoyable as listening to audio podcasts has always been. Users can watch video from within the app and move to horizontal full display, as well as download videos to watch offline. And automatic quality adjustment powered by HLS technology ensures smooth playback across network conditions, delivering the best possible experience whether listeners are on Wi-Fi or a cellular connection.” “In de Apple Podcasts-app kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen het bekijken en beluisteren van programma’s, waardoor het ontdekken en bekijken van videopodcasts net zo eenvoudig en plezierig wordt als het luisteren naar audiopodcasts altijd al is. Ze kunnen video’s bekijken vanuit de app en overschakelen naar landschapsmodus en video’s downloaden om offline te bekijken. De automatische kwaliteitsaanpassing op basis van HLS-technologie zorgt voor een soepele weergave onder alle netwerkomstandigheden, waardoor de best mogelijke ervaring wordt geboden, of luisteraars nu verbinding hebben via wifi of een mobiel netwerk.”

4. Apple TV

Met de TV-app van Apple kun je in iOS 26.4 eenvoudig de stijl van de ondertiteling aanpassen. Tik tijdens het bekijken van een video op de knop ‘Ondertiteling’ en je ziet de nieuwe optie ‘Stijl’. Beschikbare stijlen zijn onder andere Klassiek, Grote tekst, Contourtekst en Doorzichtige achtergrond. Maar je kunt ook op de knop ‘Beheer stijlen’ tikken om de ondertiteling nog verder aan te passen.

5. Gezondheid

iOS 26.4 voegt een nieuw hoogtepunt toe voor slaapgegevens: bedtijd. Dit biedt een snel overzicht van je bedtijd in de afgelopen twee weken, met het gemiddelde, een grafiekje en de bedtijd van de afgelopen nacht. De update brengt ook de saturatiemetingen terug naar de grafiek met Vitale functies.

6. Freeform

De laatste van de 6 iPhone-apps die zijn vernieuwd, is Freeform. Deze app bevat nu de Content Hub die ook in andere iWork-apps te vinden is. De app biedt toegang tot door Apple samengestelde foto’s, afbeeldingen en achtergronden. Je kunt in de app nu ook nieuwe AI-afbeeldingen genereren met behulp van de beeldmodellen van OpenAI.

Ondersteuning voor iOS 26.4

iOS 26.4 werkt op alle iPhones die iOS 26 ondersteunen, waaronder de iPhone 11 en nieuwere modellen. Je kunt iOS 26.4 installeren door de app ‘Instellingen’ te openen, op ‘Algemeen’ te tikken en vervolgens naar ‘Software-update’ te gaan.

