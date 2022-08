6x dit verklapt de uitnodiging over het iPhone 14-event

Apple heeft gisteren de uitnodiging voor het iPhone 14-event verstuurd! Het vindt plaats op 7 september om 19 uur Nederlandse tijd. Wij gingen op zoek naar hints die in de uitnodiging voor het iPhone 14-event verstopt zitten!

iPhone 14-event: Far out

We zien het Apple-logo dat bestaat uit sterren met de tekst ‘Far out’. Dat betekent letterlijk ‘Ver weg’ en figuurlijk ‘Uitzonderlijk’. We zetten voor je op een rij waar dit op kan duiden.

1. iPhone 14 Pro camera

‘Far out’ verwijst mogelijk naar de camera van de nieuwe iPhone 14 Pro. Die krijgt namelijk een 48-megapixel groothoeksensor. Bovendien zou de camera bij weinig licht naburige pixels combineren tot een beeld van 12 megapixel. De mogelijkheden voor extreme digitale zoom worden met deze ‘uitzonderlijke’ camera elk geval een stuk groter.

2. Astrofotografie

De iPhone 14 Pro krijgt waarschijnlijk ook een astrofotografie-feature, iets wat op Pixel- en Samsung-toestellen al langer bestaat. De 48-megapixel camera zal daar zeker bij helpen. Dankzij slimme algoritmes, gecombineerd met digitale zoom, maak je voortaan dus prachtige foto’s van de sterren en de maan. Volgens ons is dit een van dé hints in de uitnodiging voor het iPhone 14-event.

3. Reality VR-bril

Wat ook nog zou kunnen, is dat Apple zijn allereerste virtual reality-bril introduceert, de Apple Reality VR-bril. Al jaren gaan er de nodige geruchten over rond. Mogelijk is het ruimtethema toch een hint naar de aankondiging van deze uitzonderlijke space-bril en het bijbehorende besturingssysteem RealityOS.

4. Satellietverbinding

Het ruimtethema kan ook te maken hebben met satellietverbindingen. Dat is iets wat al eerder werd aangekondigd, maar nog niet is geïmplementeerd. Er zijn geruchten dat de functie in de iPhone 14 zal verschijnen. Zo voegt iOS 16 ook een ‘SOS’-pictogram toe, dat verschijnt wanneer je geen verbinding hebt met het mobiele netwerk.

5. Apple Watch Pro

Naast de iPhone 14 verwachten we dat Apple ook Apple Watch Pro aankondigt. Deze nieuwe versie krijgt een groter scherm, een ander design, en wordt gemaakt van sterker materiaal – waarschijnlijk titanium. Mogelijk is het ruimtethema een verwijzing naar het gebruik van dit buitenaards ogende materiaal.

6. AirPods Pro 2

Ten slotte gaat Apple waarschijnlijk ook de nieuwe AirPods Pro 2 aankondigen. De grootste vernieuwing daarvan is de ondersteuning van lossless audio. ‘Far out’ kan in dit geval dus verwijzen naar de ‘uitzonderlijke’ geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 14-event.