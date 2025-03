6 dingen die je moet weten over de toekomstige iPhone Fold

Na jarenlange geruchten over de iPhone Fold lijkt die eindelijk werkelijkheid te gaan worden – hier zijn 6 dingen die je erover moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6 dingen die je moet weten over de iPhone Fold

Al bijna tien jaar horen we geruchten over de Fold, de eerste vouwbare iPhone, en het ziet ernaar uit dat het apparaat in 2026 eindelijk werkelijkheid wordt. Dat duurt nog steeds een hele tijd, maar het apparaat wordt wel steeds concreter. Hier zijn zes dingen die je moet weten over de iPhone Fold.

1. Apple gaat voor een scherm zonder vouw

Het heeft Apple meerdere jaren gekost om een vouwbare iPhone naar volle tevredenheid te ontwerpen. Dat komt met name doordat Apple geen vouw in het midden van het scherm wil, waar de meeste vouwbare smartphones die al bestaan wel last van hebben. Apple streeft naar een scherm waarbij je niet wordt afgeleid door een zichtbare lijn die er overheen loopt.

2. De Fold opent zoals een boek

Apple heeft met meerdere ontwerpen geëxperimenteerd. Vorig jaar was er nog sprake van dat Apple zou kiezen voor een clamshell ontwerp dat van boven naar beneden opengaat, zoals de Galaxy Z Flip. Inmiddels ziet het ernaar uit dat Apple’s eerste vouwbare iPhone een boekachtige ontwerp krijgt, zoals de Galaxy Z Fold.

iOS is niet ontworpen voor een horizontale oriëntatie, dus hier zullen een aantal grote software-updates voor nodig zijn. Volgens geruchten is Apple bezig met het herontwerpen van iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 om deze platformonafhankelijk consistenter te maken. Zo’n ontwerp zou goed werken als je een besturingssysteem nodig hebt dat zowel verticaal als horizontaal naadloos werkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Net zo groot als de iPad mini

De vouwbare iPhone Fold heeft volgens de geruchten een buitenscherm van 5,5 inch, wat kleiner is dan de huidige iPhone-modellen die beginnen bij 6,1 inch. Geopend is hij 7,8 inch groot, wat niet ver af ligt van de oude 7,9-inch iPad mini. Stel je de iPad mini voor in horizontale stand of zet twee 6,1-inch iPhones naast elkaar om een idee te krijgen van hoe groot het scherm mogelijk wordt.

4. Hij wordt zowel dik als dun

Apple gaat de iPhone 17 Air-techniek gebruiken voor de vouwbare iPhone Fold en die zou opengeklapt wel 4,8 mm dun kunnen zijn. Dat is zelfs dunner dan de 5,1-inch 12,9-inch iPad Pro, het dunste apparaat van Apple tot nog toe. In gesloten toestand zal hij echter ergens tussen de 9 mm en 9,5 mm dik zijn, wat behoorlijk flink is.

5. Hij krijgt mogelijk Touch ID

Volgens Apple analist Ming-Chi Kuo gebruikt Apple misschien een Touch ID aan/uit-knop in plaats van Face ID. Als Apple de cameramodule aan de voorkant niet dun genoeg kan maken voor het dunne scherm, zou Touch ID kunnen werken.

6. Hij wordt prijzig

Vouwbare smartphones zijn verre van goedkoop, zelfs van Android-fabrikanten. De versie van Apple zal dus prijzig worden, volgens geruchten zelfs ergens rond de 2000 tot 2500 dollar.

iPhone Fold

De verwachting is dat de iPhone Fold ergens in 2026 in massaproductie gaat. Of de vouwbare iPhone dan nog datzelfde jaar op de markt komt, is vooralsnog onduidelijk. Het lijkt waarschijnlijker dat dit in 2027 gaat gebeuren. Wanneer er meer over bekend wordt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned!