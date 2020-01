We moeten nog maanden wachten totdat de nieuwe 2020-iPhones worden aangekondigd, maar de geruchten volgen elkaar in rap tempo op. Nu is meer informatie opgedoken over de afmetingen van de verschillende toestellen die dit jaar moeten verschijnen.

‘iPhone met 6,7 inch-scherm is dunner’

MacOtakara, een website met een gemengde reputatie als het om Apple-geruchten gaat, zegt over nieuwe informatie over de 2020 iPhones te beschikken. Volgens de bron is de 6,7 inch-iPhone 2020 (of iPhone 12) iets groter dan de iPhone 11 Pro Max, maar ook dunner. Het toestel zou 7,4 millimeter dun zijn, wat een klein verschil is met de 8,1 millimeter dikke behuizing van de iPhone 11 Pro Max.

Verder zou de 2020 iPhone met een 5,4 inch-scherm qua lengte ergens tussen de iPhone SE en iPhone 8 liggen, en dus behoorlijk compact zijn. De 6,1 inch-iPhone 12 zou iets groter zijn dan de huidige iPhone 11 (die ook een 6,1 inch-scherm heeft), maar compacter zijn dan de iPhone 11 Pro Max.

MacOtakara bevestigt verder eerdere geruchten over de camera’s van de vier 2020 iPhones. De 5,4 en 6,1 inch-iPhone 2020 zouden twee camera’s achterop hebben. Een meer geavanceerde iPhone met een 6,1 inch-display heeft drie camera’s op de achterkant, met nog een Time of Flight-sensor. Dit geldt ook voor de grotere 6,7 inch-variant.

Vijf iPhones in 2020

Apple komt dit jaar waarschijnlijk met meer iPhones dan in voorgaande jaren. Het bedrijf van Tim Cook zou niet alleen vier (en niet drie) iPhones in september willen presenteren, maar introduceert mogelijk in maart al een nieuw toestel. Dit zou de opvolger van de iPhone SE zijn, die vermoedelijk de iPhone SE 2 of iPhone 9 gaat heten.

Van dit toestel is de afgelopen tijd veel informatie en zelfs betrouwbare renders gelekt. Het toestel ziet er aan de buitenkant uit als een iPhone 8 en heeft dus een compact design en dikke schermranden. De iPhone SE 2 heeft een Touch ID-vingerafdrukscanner en geen Face ID, maar wel de A13 Bionic-chip die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Ook de camera zou flink zijn verbeterd.

