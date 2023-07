5G kun je beter uitzetten op je iPhone – dit is waarom

Met 5G heb je enorm snel internet op je iPhone, maar de functie heeft ook nadelen. Wij vertellen je waarom je 5G beter kunt uitzetten op je iPhone én hoe je dat doet.

Snel internet op je iPhone met 5G

Heb je een iPhone 12 of nieuwer? Dan kun je gebruik maken van het 5G-netwerk. Met 5G heb je enorm snel internet op je iPhone, mits je de functie hebt ingeschakeld. De afgelopen jaren is 5G in heel Nederland beschikbaar gekomen, waardoor je bij vrijwel alle grote providers terecht kunt voor het snelste mobiele internet.

Het grote voordeel van 5G is natuurlijk de snelheid van het mobiele netwerk. Toch brengt de nieuwe internetgeneratie ook een aantal nadelen met zich mee. In bepaalde situaties is het daarom verstandig om 5G uit te zetten op je iPhone. Dit is waarom.

5G uitzetten op je iPhone

Het belangrijkste nadeel van 5G is dat de batterij van je iPhone sneller leeg gaat. De 5G-functie kost namelijk meer energie, waardoor je minder lang met de accu van je iPhone doet. Het is daarom verstandig om 5G uit te zetten op je iPhone als je bijvoorbeeld langere tijd onderweg bent. Vaak is 4G snel genoeg en je doet dan wat langer met je iPhone. Het uitzetten van 5G op je iPhone gaat als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Mobiel netwerk’; Kies voor ‘Opties mobiele data’; Ga naar ‘Gesprekken en data’; Schakel ‘4G’ in.

Hier heb je het beste 5G-bereik

Woon je in een gebied waar je niet altijd 5G ontvangt? Kies dan voor ‘5G automatisch’. Je iPhone probeert dan alleen met het 5G-netwerk te verbinden als dat beschikbaar is. Wanneer je kiest voor ‘5G’ in een gebied met slecht bereik, blijft je iPhone continu zoeken naar het 5G-netwerk. Dat kost veel energie, waardoor de batterij van je iPhone enorm snel leeg gaat.

Op deze site kun je checken of je in een gebied woont met voldoende 5G-bereik. Je ziet dan per provider de dekking van mobiel internet over heel Nederland. De paarse kleur is het 5G-netwerk. Woon je in een gebied met weinig paarse lijnen? Dan heb je waarschijnlijk minder snel toegang tot het 5G-netwerk.

Deze iPhones hebben 5G

Zie je geen optie voor 5G staan bij de instellingen van je iPhone? Dan is het goed mogelijk dat je iPhone nog geen ondersteuning heeft voor 5G. Het is sinds de iPhone 12 mogelijk om te verbinden met het 5G-netwerk. De iPhone SE (2022), iPhone 13 en iPhone 14 hebben eveneens 5G-ondersteuning.

