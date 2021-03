De iPhone 12 is de eerste iPhone met 5G. Wij zijn daarom benieuwd: gebruik jij de opvolger van 4G, of niet? Breng je stem uit in onze poll!

5G poll: heb jij het al?

Over een paar jaar is 5G waarschijnlijk de norm, maar vooralsnog moet het nieuwe mobiele netwerk voet aan de grond krijgen. De telecomindustrie gelooft echter heilig in de opvolger van 4G. De reclames vliegen je om de oren en sinds de iPhone 12 is ook Apple overstag.

Zie je de poll niet? Tik hier om je stem uit te brengen

Alle iPhone 12-toestellen kunnen namelijk overweg met 5G. Wij zijn daarom benieuwd hoeveel iPhoned-lezers al aan de slag zijn gegaan met 5G. Zie jij de toegevoegde waarde ervan in, of wacht je voorlopig nog af? Breng je stem uit in onze 5G poll.

Maandthema: alles over 5G

Deze maand stond iPhoned in het teken van 5G. We legden uit hoe je 5G activeert op de iPhone, hebben de opvolger – 6G – besproken en stonden stil bij allerlei verwarrend jargon in het 5G-woordenboek.

5G is nog best verwarrend. De telecomindustrie promoot de nieuwe netwerktechnologie volop, maar in Nederland is 5G nog niet volwassen. Dat komt omdat de midden en hoge frequenties – die écht snel internet mogelijk maken – pas vanaf volgend jaar beschikbaar worden.

We hebben daarom een advies getikt over 5G op de iPhone 12. Is het verstandig om het toestel nu al te kopen, of kun je beter even wachten op de iPhone 13? De Nederlandse iPhone 12 heeft namelijk zijn maximale 5G-snelheid al behaald.

Het toestel kan, in tegenstelling tot de Amerikaanse versie, niet met de midden en hoge frequentie overweg. De verwachting is dat de iPhone 13 dit wel kan.

