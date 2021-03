Ben je in de markt voor een 5G-abonnement? Bij de ene provider krijg je de 4G-opvolger er gratis bij, bij anderen moet je bijbetalen. In dit artikel hebben we de eventuele kosten van 5G per provider voor je opgesomd.

Overzicht: kosten van 5G per provider

De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoon die met 5G overweg kan. De opvolger van 4G is sinds 2020 in Nederland beschikbaar en de komende jaren wordt het mobiele netwerk volwassen, omdat het steeds breder uitrolt én de maximale snelheid omhooggaat.

5G staat vooralsnog in de kinderschoenen en is nog lang geen gemeengoed in telecomland. Bij T-Mobile, Tele2 en sommige abonnementen van Vodafone moet je daardoor bijvoorbeeld maandelijks bijbetalen om 5G te kunnen gebruiken. In onderstaande tabel staan de eventuele bijkomende kosten van een 5G-abonnement per provider.

Provider Kosten voor 5G-abonnement* KPN 0 euro T-Mobile 2 euro Tele2 2 euro Vodafone 0/2 euro * meerprijs per maand

1. KPN

Bij KPN is 5G ‘gratis’. Het is dus standaard onderdeel van je abonnement met toestel. Ook wanneer je een sim only-pakket afsluit, hoef je niet extra in de buidel te tasten voor 5G.

2. T-Mobile

Sluit je een 5G-abonnement bij T-Mobile af, dan betaal je daar 2 euro per maand extra voor. Die meerkosten gelden ook op het moment dat je een sim only met 5G afsluit. De provider maakt verder geen onderscheid tussen de verschillende looptijden.

3. Tele2

Tele2 hanteert dezelfde voorwaarden als T-Mobile. Alle 5G-abonnementen hebben dus een meerprijs van 2 euro per maand. Het maakt hierbij niet uit of je een sim only of abonnement met toestel afsluit. Ook de looptijd heeft geen invloed op de prijs.

4. Vodafone

Bij Vodafone ligt het eraan welk abonnement je neemt. 5G is standaard onderdeel van alle Red-pakketten. Je hoeft dan dus niet extra bij te betalen, maar dat is wel het geval wanneer je kiest voor een Start-abonnement. Wanneer je 5G wil gebruiken in combinatie met een Vodafone-instappakket betaal je 2 euro per maand extra.

Hoe zit het met andere providers?

Vooralsnog kun je alleen 5G-abonnementen afsluiten bij de grote Nederlandse providers. Budgetproviders bieden de nieuwe netwerkstandaard nog niet aan. Dat komt omdat 5G de komende jaren breder uitrolt en er dus nog een hoop geïnvesteerd moet worden. Alleen de grote netwerken zijn hiertoe bereid, want kleinere providers concurreren vooral op prijs.

5G-abonnement afsluiten

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone met 5G-abonnement? iPhoned heeft een uitgebreide prijsvergelijker met daarin het actuele aanbod van alle providers. Hierbij kun je zelf filteren op belminuten, internet en bijvoorbeeld looptijd. We hebben ook een sim only-prijsvergelijker. Hiermee vind je de beste 5G-abonnementen zonder iPhone.