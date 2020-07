Een tweetal geruchten schetsen een duidelijker beeld over wanneer we de iPhone 12 met 5G kunnen verwachten. Een release in september lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘5G iPhone 12 vertraagd naar oktober’

Chipmaker Qualcomm is verantwoordelijk voor de 5G-chips in de vier 2020 iPhones en in een nieuw artikel van Reuters hint het bedrijf naar een kleine vertraging. Het bedrijf noemt de iPhone (zoals gewoonlijk) niet bij naam, maar zegt in een gesprek met investeerders dat een ‘wereldwijde lancering van een smartphonevlaggenschip met 5G vertraagd is’.

Qualcomm-ceo Akash Palkhiwala benadrukt daarna wel dat het slechts om een ‘kleine’ vertraging zou gaan. Daardoor zou dit anonieme toestel volgens de ceo net het vierde fiscale kwartaal missen.

Het vierde kwartaal loopt van juli tot en met september, de maand waarin Apple normaal gesproken zijn nieuwe iPhones uitbrengt. De opmerking van Qualcomm lijkt er dus op te wijzen dat in ieder geval de 5G-modellen van de iPhone 12 in de loop van oktober zullen verschijnen.

Niet veel later gooide Apple-lekker Jon Prosser nog wat olie op het vuur op Twitter. In een tweet laat Prosser op basis van zijn eigen bronnen weten dat zowel de iPhone 12 als ‘meerdere nieuwe iPads’ in oktober zullen verschijnen; een maandje later dan aanvankelijk gedacht dus.

Waarschijnlijk gaat het hier om de nieuwe iPad Air 2020 en mogelijke iPad 2020, het nieuwe instapmodel dat dit jaar nog geen opfrisbeurt gekregen heeft.

Onthulling in september lijkt logisch

Hoewel meerdere nieuwe producten dus naar een verkoop in oktober neigen, wil dat niet zeggen dat Apple ook zolang wacht met de onthulling ervan. Naast de iPhone 12 komen er immers nog drie iPhones uit: de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Waarschijnlijk kiest Apple er alsnog voor om in september een keynote te organiseren waarin al deze producten (samen met de Apple Watch Series 6) worden gepresenteerd.

iPhoned staat uiteraard volledig in het teken van deze nieuwe iPhones en alle andere producten die spoedig onthuld worden. Houd onze website dus in de gaten en blijf op de hoogte met het uitgebreide iPhone 12-verwachtingsartikel. Daarin hebben we de belangrijkste en meest geloofwaardige geruchten op een rijtje gezet.