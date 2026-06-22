Deze 5 toffe functies van iOS 27 heb je hoogstwaarschijnlijk gemist

iOS 27 verschijnt in juli als openbare bètaversie en in september komt de uiteindelijke versie – hier zijn 5 functies die je kunt verwachten.

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Deze 5 functies van iOS 27 heb je waarschijnlijk gemist

Als je de keynote tijdens de WWDC hebt gezien, weet je in grote lijnen wat je van iOS 27 kunt verwachten. Maar er komen ook functies aan die Apple toen niet heeft genoemd. We zetten 5 functies van iOS 27 die je hebt gemist voor je op een rij.

1. Landschapsmodus voor meer apps

Met iOS 27 is de landschapsmodus beschikbaar voor meer iPhone-apps van Apple, waaronder Apple Music, Podcasts, Fitness, Gezondheid, Herinneringen, Home, Opdrachten, Apple Watch, Zoek mijn, Weer, Spraakmemo’s, Apple TV Remote en meer. In de apps Apple Music en Podcasts is de ondersteuning voor de liggende modus voorlopig beperkt tot de audiospeler.

Veel van de apps hebben in landschapsmodus links een zijbalk. In de Berichten-app, die de landschapsmodus al ondersteunde op iOS 26 kun je nu de zijbalk samenvouwen om alleen namen en profielfoto’s weer te geven. Deze wijziging zou wel eens de basis kunnen leggen voor de iPhone Ultra, aangezien apps die geschikt zijn voor de landschapsmodus goed zouden passen bij een vouwbaar toestel. iOS 27 voegt ook ondersteuning voor de landschapsmodus toe aan Live-activiteiten in het Dynamic Island.

2. Dual Camera in FaceTime

Op de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air kun je met de functie ‘Dual Camera’ tegelijkertijd een video opnemen van jezelf en van wat er voor je gebeurt. Vanaf iOS 27 wordt deze functie ondersteund in de FaceTime-app op deze toestellen, waardoor je tijdens een videogesprek zowel het beeld van je camera aan de voorzijde als dat van de camera aan de achterzijde kunt laten zien.

3. Nieuwe teken-tool in Berichten

In de Berichten-app op iOS 27 is er een nieuwe optie ‘Tekenen’ toegevoegd aan het app-menu, dat je kunt openen door op het plusteken in de linkerbenedenhoek te tikken. In oudere iOS-versies had de Berichten-app vroeger een zeer eenvoudige teken-tool die toegankelijk was door op een knop op het toetsenbord te tikken in de landschapsmodus. Nu is de volledige set Markup-tools van Apple beschikbaar in de app.

4. Rekening delen

Alleen in de VS kun je met iOS 27 rekeningen splitsen dankzij een nieuwe functie die wordt aangedreven door Apple Cash en Apple Intelligence. Deze functie zit in de apps Apple Wallet en Berichten, en in de nieuwe Siri-modus in de Camera-app. Wanneer de functie in de Europese Unie beschikbaar komt, is op dit moment nog niet bekend.

5. Verbetering locatie delen via Zoek mijn

In de app ‘Zoek mijn’ kun je je locatie met anderen delen voor een zelfgekozen periode, bijvoorbeeld vier dagen en zes uur. Je kunt ook een exacte datum en tijd instellen waarop het delen van je locatie afloopt. Daarnaast kun je het delen van je locatie met bepaalde personen nu tot het einde van de dag pauzeren, zonder dat zij dit merken.

In iOS 26 en eerdere versies waren er slechts drie vooraf ingestelde tijdsperioden beschikbaar: voor onbepaalde tijd, tot het einde van de dag en één uur.

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