Om deze 5 redenen kun je beter wachten op de iPhone 14

De iPhone 13 en 13 Pro zijn inmiddels bijna een half op de markt. Dat betekent dat de release van de iPhone 14 langzaam maar zeker dichterbij komt. Moet je vandaag nog een iPhone 13 kopen of kun je beter nog even wachten?

Nu een iPhone 13 kopen of wachten op de iPhone 14?

De iPhone 13 en 13 Pro zijn fantastische smartphones. Ze hebben een prachtig design, een razendsnelle chip, mooie schermen en uitstekende camera’s. Ieder jaar komt Apple echter weer met een nieuwe modellen op de proppen – en de iPhone 13-serie is inmiddels alweer bijna 6 maanden oud.

Is de iPhone 13 het waard, of is het slimmer om nog even geduld te hebben voor de iPhone 14? Wij denken dat het misschien best verstandig is om nog even te wachten. In dit artikel lees je waarom. Aan het eind geven we echter nog een reden om toch al toe te slaan. Lees dus vooral tot aan het eind.

1. Controversiële notch verdwijnt

De iPhone heeft al sinds 2017 een notch. Dit is de scherminkeping bovenaan het scherm, waarin Apple de selficamera en Face ID-sensoren heeft weggewerkt. De notch van de iPhone 13-serie is al iets kleiner dan de scherminkepingen van vorige iPhones, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. Het is tijd dat Apple afscheid neemt van het scherm-hapje.

De fabrikant lijkt de druk zelf ook te gaan voelen, want volgens de geruchten heeft de iPhone 14 Pro geen notch meer. De reguliere iPhone 14 en de iPhone 14 Max – de mini-variant verdwijnt – krijgen nog wél gewoon een scherm-inkeping. Hoe de Pro-modellen er zonder notch precies gaan uitzien, is nog een punt van discussie.

Meerdere bronnen stellen dat Apple voor een zogenoemd holepunch-ontwerp kiest. Dit is een gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Klinkt bekend, hè? Dat komt omdat veel Android-smartphones al jaren een soortgelijk ontwerp hebben. Apple lijkt het echter weer iets anders aan te willen pakken.

Omdat de iPhone 14 Pro naast een selfiecamera ook belangrijke sensoren voor Face ID aan boord heeft, is één gaatje in het scherm waarschijnlijk niet voldoende. Daarom krijgt het toestel naar verluidt twee gaatjes in het scherm. Dit ziet er misschien een beetje gek uit, maar is eigenlijk best slim. Op die manier blijft de iPhone gemakkelijk herkenbaar en verdwijnt het toestel niet in een oceaan van soortgelijke Android-toestellen.

Lees ook: ‘iPhone 14 krijgt controversieel design met twéé gaatjes’

2. Accuduur wordt aanzienlijk beter

De grootste stroomvreter in de iPhone 13 blijft de 5G-modem. Dat is vervelend, aangezien 5G juist een van de redenen is dat je zo lekker snel kunt internetten met de iPhone 13. Volgens de geruchten krijgt de iPhone 14 een modem-chip die niet langer door Samsung wordt gemaakt, maar door chipfabrikant TSMC. Deze nieuwe chip gaat de nadelen van eerdere 5G-modems verhelpen.

Hierdoor gaat de accu van de iPhone 14 naar verwachting aanzienlijk langer mee. De nieuwe chip wordt namelijk maar liefst een derde kleiner. Hierdoor verbruikt hij minder energie én is er meer ruimte voor een grotere batterij. Als kers op de taart ondersteunt de nieuwe chip ook nog eens het snellere Wifi 6E. Dit is weer een stukje rapper dan het Wifi 6 van de iPhone 13.

Of de accu ook daadwerkelijk groeit, dat weten we nog niet. Apples huidige iPhone 13-serie heeft echter al een fantastische accuduur. De iPhone 13 Pro Max gaat met normaal gebruik zo twee dagen mee. Hoewel een grotere accu in de iPhone 14 altijd welkom is, is een energiezuinigere chip ook al fantastisch.

Lees ook: ‘iPhone 14 krijgt beste accuduur in een iPhone ooit’

3. Titanium behuizing

De iPhone 14 Pro krijgt naar verluidt als eerste iPhone ooit een behuizing van titanium. Dit metaal is nóg harder dan het roestvrijstaal dat we kennen van de huidige iPhone 13 Pro. Daarnaast is titanium lichter en krasbestendiger dan roestvrijstaal. Apple heeft al vaker producten van titanium gemaakt. Zo was er een Apple Watch van het stevige metaal en is ook de Apple Card – Apples creditcard, die nog niet in Nederland beschikbaar is – gemaakt van titanium.

Titanium biedt echter niet alleen maar voordelen. Het voornaamste nadeel is de prijs. Titanium is schaarster en dus duurder dan roestvrijstaal. Het zou jammer zijn als de prijs van de iPhone 14 Pro dankzij de materiaalkeuze weer omhoog gaat. De iPhone 13 Pro is met zijn 1159 euro namelijk al behoorlijk prijzig.

4. Betere camera’s

De camera van de iPhone heeft sinds 2015 al een resolutie van 12 megapixel. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zegt het aantal megapixels niet persé iets over de fotokwaliteit. Hoe hoger het aantal megapixels, hoe hoger de resolutie. Dat betekent in de meeste gevallen dat de sensor meer details kan vastleggen – maar er zit een addertje onder het gras. Hoe meer megapixels je in een sensor propt, hoe kleiner iedere pixel is. Hierdoor laten de pixels minder licht binnen en gaan details juist verloren.

Volgens bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 14 een enorme megapixel-boost. De sensor zou een resolutie van maar liefst 48 megapixel krijgen. Dat betekent echter niet dat het toestel daadwerkelijk 48 megapixel-foto’s zal maken. Volgens Kuo maakt Apple gebruik van pixel binning-technologie. Hierbij vormen meerdere kleine pixels samen één grotere pixel.

Niet alleen het maken van foto’s wordt er met de nieuwe cameralens beter op. De iPhone 14 Pro ondersteunt ook video-opnames in 8K, aldus Kuo. Deze 8K-video’s zijn dan ook te bekijken op de VR-headset van Apple, die eveneens in 2022 moet verschijnen. Verder heb je overigens weinig aan 8K-beeldmateriaal. De resolutie is waarschijnlijk hoger dan de schermen die je gebruikt. Maar goed, gaaf is het zeker.

5. Snellere processor en meer werkgeheugen

Zoals ieder jaar geeft Apple de iPhone 14-serie natuurlijk weer snellere chips. Dat is altijd fijn, natuurlijk. De A15-chip in de iPhone 13 is al een snelheidsmonster en zelfs de iPhone 12 kan de zwaarste taken nog prima aan. De chip zelf is echter niet de enige must have voor een snel werkende smartphone. Het werkgeheugen – ook wel RAM genoemd – is cruciaal.

De volgende Pro-iPhones krijgen volgens een recent gerucht maar liefst 8 GB aan werkgeheugen. Dit is meer dan ooit. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben 6 GB RAM en draaien als een zonnetje. Hoe meer werkgeheugen, hoe meer zware taken een iPhone aankan. Zeker voor de Pro-gebruikers is het meer dan welkom!

Maar… je kunt niet altijd blijven wachten

Het blijft een eeuwig dilemma: wanneer heb je genoeg gewacht? Op het moment dat je een nieuwe iPhone koopt, is deze alweer verouderd. Dat is de harde, pijnlijke waarheid. Het is dus niet verstandig om iedere keer maar aan de volgende generatie van een product te denken. Ja, de volgende iPhone wordt weer beter. Maar de iPhone die daarna komt, wordt nóg beter. En zo gaat het maar door.

Heb jij nú een nieuwe telefoon nodig? Met een iPhone 13 of een iPhone 13 Pro haal je een fantastisch toestel in huis. Bekijk voor de beste prijzen van de iPhone 13-serie even onze prijsvergelijkers!