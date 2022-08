5 redenen waarom je een abonnement op Fitbit Premium moet nemen

Fitbit heeft smartwatches en activity-trackers gericht op sport en gezondheid. Met Fitbit Premium krijg je daar ook nog eens enorm veel extra opties bij. In dit artikel geven we je 5 redenen waarom je dit maandelijks abonnement moet hebben.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is Fitbit Premium?

Je kan een Apple Watch kopen, maar als je deze gaat gebruiken voor sporten is een Fitbit misschien wel de betere smartwatch voor jou. Zeker als je daar nog een Fitbit Premium-abonnement bij afsluit. Hiermee krijg je extra informatie over je gezondheid en onder andere video’s met work-outs of meditatiesessies.

Heb je een een product van Fitbit, dan ben je niet verplicht om een Fitbit Premium-abonnement te nemen. Het abonnement is dus optioneel, maar is het de moeite waard? Dat vertelt iPhoned je in dit artikel. Overigens: bijna alle producten van Fitbit zijn inclusief 6 maanden Fitbit Premium. Je kan het dus ook zelf testen.

1. Slaap goed via persoonlijke ‘slaapprofielen’

Een goede nachtrust is het allerbelangrijkste voor een mens. Het zorgt ervoor dat je uitgerust en opgeladen bent, en geeft je een goed algemeen gevoel. Fitbit Premium helpt je daarbij. Via ‘Slaapprofielen’ krijg jij meer inzicht in je slaap. Gebaseerd op de gegevens uit de slaapanalyse krijg je een slaapdier toegewezen, waarmee je op een leuke manier inzicht krijgt in je slaapstijl.

Deze zes dieren (giraf, beer, dolfijn, schildpad, egel en papegaai) hebben allen een andere slaapgewoonte. Er is namelijk geen één perfecte slaap. Zes dieren zijn gekozen vanwege hun eigen slaapgewoontes die overeenkomen met veelvoorkomende slaappatronen van gebruikers.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Train véél slimmer met Fitbit Premium

Natuurlijk, de Fitbit focust zich ook op sporten! Aan de hand van je fitnessdoelen en wat je lichaam nodig heeft, kan je met Fitbit Premium heel veel work-outs beluisteren of bekijken. Al je favoriete trainers en merken dragen bij aan deze wetenschappelijk onderbouwde database van work-outvideo’s.

Daarnaast sport je (op afstand) met je Fitbit-vrienden. Deze hebben niet eens een Premium-account nodig! Fitbit heeft speciale groepsuitdagingen (in de vorm van spelletjes) om het bereiken van doelen samen leuker te maken. Ook zijn er op maat gemaakte persoonlijke sportprogramma’s.

Verder helpt Fitbit Premium je om te bepalen of het verstandig is om te sporten, of dat het misschien tijd is om je lichaam wat rust te geven. Aan de hand van je hartslagvariabiliteit, slaap en je recente activiteiten geeft je Fitbit met het Premium-account jou advies. Dit noemt het bedrijf je ‘dagelijkse herstelscore’ in de Fitbit-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Begeleiding bij het omgaan met stress

Fit zijn doe je niet alleen in je lichaam. Je hoofd en mentale gezondheid spelen een belangrijke rol. Om tekenen van stress in je lichaam te begrijpen, helpt de ‘stressbeheersingsscore’ je te bepalen of je meer uitdagingen aan kunt gaan, of dat je tijd moet nemen om op te laden. Op basis van je ‘stressbeheersingsscore’ en je ‘herstelscore’ kan Fitbit Premium je aanraden om een meditatiesessie te doen, die je in de Fitbit app kunt vinden.

In samenwerking met onder andere Calm heb je bijvoorbeeld toegang tot vele mindfulness-sessies. Je mentale gezondheid verbeteren met een smartwatch? Het kan met Fitbit Premium!

4. Ontdek het gezondheidsrapport van Fitbit

Wil je nóg meer inzichten in je gezondheid met je Fitbit? Daar is het gezondheidsrapport voor. Daarin vind je gegevens omtrent je activiteit, slaap, hartslag en gewicht van de laatste twaalf maanden.

Je kan dat rapport in de Fitbit-app bekijken, of je laat het direct exporteren. Laatstgenoemde is bijvoorbeeld handig als je je gegevens met een zorgverlener wilt delen. Het gezondheidsrapport biedt een nog nauwkeuriger beeld van hoe het zit met je fitness en gezondheid.

Fitbit Fitbit, Inc. 7 (3.618 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Nu ook in het Nederlands

Als laatste wil je natuurlijk wel snappen wat je Fitbit je allemaal vertelt. Daarom zijn er sinds kort ook Nederlandse videos in de Fitbit Premium-app te vinden!

Dat betekent dat je via de app Nederlandse work-outs, yoga-sessies, mindfulness- en begeleide ademhaling-sessies kunt doen. Deze zijn gemaakt door bekende Nederlandse influencers als Judith Noordzij en Lienke de Jong.

Waarom zou je Fitbit Premium nemen?

Zonder Premium heb je toegang tot de belangrijkste basisinzichten zoals activiteit, hartslag en slaap. Mét Premium krijg je toegang tot alle bovenstaande functies.

Als je een nieuwe smartwatch of activity-tracker van Fitbit koopt, ontvang je bij bijna alle producten (Inspire 3, Luxe, Charge 5, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Sense en Sense 2) van 6 maanden Fitbit Premium. Wil je na afloop van die 6 maanden niet betalen? Dan kan je het abonnement gewoon stoppen. Als je door wilt gaan met deze extra’s betaal je je niet helemaal blauw. Een abonnement op Fitbit Premium kost maar 8,99 euro per maand. Met een jaarabonnement betaal je maar per jaar 79,99 euro (omgerekend 6,67 euro per maand).

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het tech-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.