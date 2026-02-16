Deze 5 nieuwe producten kun je binnenkort van Apple verwachten

Na een relatief rustige start van 2026 begint het nu drukker te worden bij Apple – dit zijn 5 nieuwe producten die er al heel snel aankomen.

Deze 5 nieuwe producten kun je binnenkort verwachten

Volgens een nieuw bericht van Bloomberg heeft Apple een reeks nieuwe producten in de pijplijn die de komende weken op de markt komen. Dit zijn de 5 nieuwe producten die je kunt verwachten.

Nieuwe Macs

Mark Gurman van Bloomberg zei onlangs op X dat Apple in de loop van de komende weken meerdere nieuwe Macs presenteert. Het zou gaan om de volgende 5 nieuwe producten:

Goedkope MacBook met de A18 Pro-chip. MacBook Air M5. MacBook Pro M5. MacBook Pro Max M5. Mac Display.

I'm expecting this low cost MacBook, new MacBook Airs, new MacBook Pros, new Mac displays over the course of the next several weeks. There's also a new Mac Studio, iMac and Mac mini this year. Huge year for the Mac. And that doesn't even include the touch MacBook Pro end of 2026.

De nieuwe goedkope MacBook krijgt vermoedelijk een scherm dat iets kleiner is dan 13 inch en verschijnt in verschillende kleuren. De updates van de MacBook Pro M5 en MacBook Pro Max M5 volgen op de lancering van het basismodel M5 afgelopen najaar. De MacBook Air M5 krijgt waarschijnlijk een eenvoudige upgrade zonder veel veranderingen. Ten slotte werkt Apple aan ten minste één nieuw extern scherm voor de Mac met een hogere verversingssnelheid en een betere beeldkwaliteit.

Gurman meldde eerder dat Apple van plan is om de nieuwe MacBook Pro’s te lanceren tijdens de macOS 26.3-update, die al in de week van 2 maart gepland staat. Hij heeft nu opnieuw gezegd dat Apple zich voorbereidt op een evenement in die maand.

iPhone 17e, iPad en iPad Air

Naast nieuwe Macs komt Apple binnenkort met meerdere andere nieuwe producten. We verwachten in elk geval de iPhone 17e al snel, maar ook een nieuwe iPad en een iPad Air M4. Dat zijn in totaal dus geen 5 maar 8 nieuwe producten die eraan zitten te komen.