5 nieuwe functies die iOS 27 naar je iPhone brengt (dit is wanneer)

Hoewel iOS 26 er pas een paar maanden is, zijn er nu al geruchten over functies van de volgende generatie – dit kun je verwachten van iOS 27.

iOS 27 richt zich vermoedelijk op bugfixes en verbeteringen onder de motorkap om de prestaties te verbeteren. Er komen dus niet veel nieuwe functies. Het wordt ook wel een ‘Snow Leopard’-update genoemd, omdat dat een versie van macOS was die volgens Apple geen nieuwe functies bevatte, omdat het alleen maar ging om het repareren van de bestaande software. Apple-ingenieurs zoeken in iOS 26 momenteel naar bugs en andere problemen die de prestaties beïnvloeden, en die in iOS 27 kunnen worden opgelost.

iPhone Fold

In 2026 lanceert Apple de eerste vouwbare iPhone, die in geruchten de ‌iPhone‌ Fold wordt genoemd. De ‌iPhone‌ Fold krijgt waarschijnlijk een scherm van ongeveer 5,4 inch wanneer hij is dichtgevouwen en een scherm van ongeveer 7,7 inch wanneer hij als een boek is opengeklapt. Hij zal korter en breder zijn dan andere vouwbare toestellen op de markt, met een beeldverhouding van 4:3. In gesloten toestand is het buitenste scherm van de iPhone Fold het kleinst sinds het scherm van de iPhone 13 mini.

Nu Apple teruggaat naar een kleiner scherm en tegelijkertijd een 7,7-inch scherm introduceert dat groter is dan elk iPhone-scherm tot nu toe, zijn er enkele updates voor iOS nodig. iOS 27 richt zich op de introductie van nieuwe interfaces en ervaringen voor een groter scherm en een scherm dat tussen meerdere formaten kan schakelen.

5 nieuwe functies van iOS 27

Hier zijn alvast vijf nieuwe functies die we met de komst van iOS 27 verwachten:

1. Liquid Glass

iOS 27 bevat waarschijnlijk verfijningen voor het Liquid Glass-ontwerp dat Apple met iOS 26 heeft geïntroduceerd. Er zijn al enkele wijzigingen doorgevoerd in de updates iOS 26.1 en iOS 26.2, maar iOS 27 biedt Apple de mogelijkheid om grotere aanpassingen door te voeren om in te spelen op feedback van klanten.

2. Apple Intelligence

Er komt een veel slimmere versie van Siri in de iOS 26.4-update die gepland staat voor het voorjaar van 2026, maar waarschijnlijk volgen er nog meer Apple Intelligence-functies in iOS 27. We weten nog geen details, maar verschillende bestaande Apple Intelligence-functies worden mogelijk uitgebreid naar andere apps.

Apple werkt ook aan een Siri-zoekfunctie genaamd ‘World Knowledge’ die informatie verstrekt over algemene zoekopdrachten. Deze functie wordt vermoedelijk opgenomen in de iOS 26.4-update van Siri. Als deze functie niet in iOS 26.4 wordt opgenomen, wordt de add-on Siri-functie in plaats daarvan mogelijk in iOS 27 opgenomen.

3. Siri

Met iOS 27 updatet Apple mogelijk het ontwerp van Siri. Er komt een grondige make-over in iOS 26.4, maar voor iOS 27 staat naar verluidt een nieuwe visuele look op de planning. Er zijn geen details bekend over wat het nieuwe ontwerp precies inhoudt, maar geruchten over de aankomende tafelrobot van Apple suggereren dat het bedrijf een versie van Siri introduceert die meer geanimeerd is, vergelijkbaar met het Mac Finder-logo. Die meer geanimeerde versie van Siri komt mogelijk ook naar de iPhone en iPad, waarschijnlijk in iOS 27.

4. Gezondheid+

Apple ontwikkelt een betaalde Gezondheid+-dienst met voedsel-tracking en medische adviezen. Die wordt mogelijk onderdeel van iOS 27. De medische tool zou verschillende gezondheidsstatistieken en trends uit de Gezondheid-app toelichten en gepersonaliseerd advies geven om de gezondheid te verbeteren.

5. Nieuwe satellietfuncties

Apple werkt aan verschillende nieuwe satellietfuncties voor de iPhone en het is mogelijk dat sommige functies al in iOS 27 worden geïntroduceerd. Het is alleen onduidelijk wanneer Apple de satellietverbeteringen doorvoert. Daarnaast zijn er achter de schermen updates nodig van Globalstar, de satellietpartner van Apple.

Dit zijn de geruchten over de nieuwe satellietfuncties:

Apple Kaarten via satelliet.

Foto’s in Berichten via satelliet.

Satelliet API framework voor apps van derden.

Satelliet over 5G.

Satellietverbinding zonder dat de lucht zichtbaar hoeft te zijn.

Voor sommige van deze functies is mogelijk nieuwe hardware nodig, maar voor opties zoals Apple Kaarten via satelliet zijn geen extra onderdelen nodig naast wat er nu al beschikbaar is.

Verschijningsdatum iOS 27

Nieuwe versies van iOS, macOS en andere softwareplatforms van Apple worden in juni op de WWDC getoond. Vervolgens worden ze in september gelanceerd, net voordat de nieuwe iPhone-modellen uitkomen. Wil je niets missen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief!