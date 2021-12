‘Apple lanceert in 2022 5 (!) nieuwe iPhones’

Dit jaar kwamen er vier nieuwe iPhones uit. Het lijkt erop dat het in 2022 nog meer feest wordt voor Apple-fans, want er verschijnen volgend jaar maar liefst vijf (!) iPhones. Hier mag je naar uitkijken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 nieuwe iPhones in 2022?!

Als je de geruchten van de afgelopen maanden een beetje hebt gevolgd, dan zou je haast tot de conclusie komen dat Apple volgend jaar maar drie nieuwe iPhones gaat lanceren.

Dit jaar kwamen er vier iPhones uit, de iPhone 13 mini, de iPhone 13, de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Eerstgenoemde bleek echter niet zo’n succes, waardoor Apple hem voor volgend jaar gaat schrappen. Vier min een: dus drie iPhones.

Maar dat soort rekensommetjes gaan niet op bij Apple, want het bedrijf is van plan om in 2022 er zelfs nog een schepje bovenop te doen. Er verschijnen namelijk vijf (!) nieuwe iPhones. We vertellen je welke dat zijn!

De standaard iPhone-modellen

Zoals hierboven al gezegd, verdwijnt de iPhone mini uit het portfolio van Apple. De andere drie iPhone 14-modellen verschijnen natuurlijk wel, waarschijnlijk in september 2022. Er is hét standaardmodel iPhone 14, en daarnaast de net wat specialere iPhone 14 Pro. Van de Pro komt er dan ook nog een grotere versie, de 14 Pro Max.

Volgens de laatste geruchten worden deze iPhones weer spectaculair anders. Zo is er sprake van een punch-hole camera op het display. Hierdoor zou de notch volledig kunnen verdwijnen. De 14 Pro krijgt eventueel zelfs een 48-megapixel camera.

Een nieuwe iPhone SE

Naast de drie hiervoor genoemde iPhones wil Apple in 2022 ook nog een opvolger voor de iPhone SE uit 2020 uitbrengen. Het recept voor deze iPhone blijft hetzelfde als de afgelopen jaren. Pak een oud design van een iPhone, maar stop daar wel de nieuwste hardware in.

De iPhone SE 2022 zou dus de hardware krijgen van de iPhone 13, maar met het oude en vertrouwde design van de iPhone 8 ofwel iPhone SE 2020. Zoals gebruikelijk gaat deze iPhone wel bijzonder goedkoop worden. De verwachting is een officiële vanafprijs onder de 500 euro.

… en nóg een iPhone 14

Nu hebben we je wel lang genoeg laten wachten op dé extra iPhone van 2022. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat een vierde iPhone 14-variant, die de mini in het portfolio vervangt. De iPhone 14 Max wordt gewoon een grotere variant van de standaard iPhone 14, vergelijkbaar met de twee Pro-modellen.

Naar welke iPhone van 2022 kijk het meest naar uit?