5 iPhone-apps worden veel beter in iOS 26.2 (en dit is wanneer)

iOS 26.2 komt binnenkort uit en zit boordevol nieuwe functies voor je iPhone – hier vind je alle nieuwigheden van 5 Apple-apps in iOS 26.2.

Deze 5 iPhone-apps worden beter in iOS 26.2

We verwachten dat Apple iOS 26.2 nog in december uitbrengt voor het grote publiek. Die update brengt weer allerlei nieuwe functies naar je iPhone. Daarnaast zijn er 5 Apple iPhone-apps die een stuk beter worden. We stellen ze aan je voor:

1. Herinneringen

Herinneringen Apple 9.4 (15.413 reviews) Gratis via App Store via App Store

De app Herinneringen was vroeger een eenvoudige app voor het maken van lijstjes, maar na jaren van ontwikkeling heeft Apple er een complete taakbeheerder van gemaakt. En iOS 26.2 voegt er nog een handige nieuwe functie aan toe. Je kunt nu een herinnering markeren als ‘Dringend’ wanneer deze een vaste deadline heeft. Als je deze als ‘Dringend’ markeert, gaat er een alarm af op je iPhone wanneer die herinnering verstrijkt.

2. Podcasts

Apple Podcasts Apple 9.4 (35.062 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apple Podcasts is slechts een van de vele populaire podcast-apps die beschikbaar zijn op de iPhone. Maar in iOS 26.2 maken drie nieuwe functies de Podcasts-app van Apple aantrekkelijker dan ooit:

Automatische hoofdstukken.

Aanbevelingen andere podcasts.

Links uit afleveringen volgen.

Automatische hoofdstukken is waarschijnlijk het interessants. Apple maakt gebruik van zijn uitstekende podcasttranscriptiefunctie, voert dat transcript in zijn Apple Intelligence-modellen in en maakt automatisch hoofdstukken voor alle podcasts.

De andere toevoegingen zijn bedoeld om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot links naar andere podcastafleveringen die door presentatoren worden genoemd, of aanbevelingen voor tv-programma’s, muziek, boeken en andere links.

3. Freeform

Freeform Apple 9.0 (8.130 reviews) Gratis via App Store via App Store

Freeform krijgt een krachtige nieuwe functie in iOS 26.2: ondersteuning voor tabellen. Als je niet bekend bent met Freeform: dit is een app waarmee je ‘borden’ kunt maken met tekst, afbeeldingen, grafieken, bestanden, links en meer. Het is vooral geweldig voor samenwerking. Nu heeft Freeform de beschikbare toolset uitgebreid met tabellen. Als je tabellen hebt gebruikt in andere Apple-apps zoals Notities, is de ervaring in Freeform vergelijkbaar.

4. Games

Apple Games is een gloednieuwe app die is toegevoegd in iOS 26. Na het verzamelen van de eerste feedback van gebruikers heeft Apple drie verbeteringen doorgevoerd in iOS 26.2:

Bibliotheekfilters: je kunt de gamebibliotheek nu op verschillende nieuwe manieren filteren. Bijvoorbeeld op titels die uitdagingen bieden, of titels die je vrienden spelen.

Controllerondersteuning: als je serieus gamet, is de kans groot dat je een Bluetooth-controller gebruikt. Daarom maakt iOS 26.2 de Games-app gemakkelijker om te gebruiken met een controller.

Real-time updates van uitdagingen: dankzij real-time updates blijven de scores van uitdagingen actueel terwijl je speelt.

Of je nu nieuw bent met de Games-app of een regelmatige gebruiker, deze veranderingen zullen de algehele ervaring waarschijnlijk verfijnen.

5. Muziek

Apple Music krijgt een welkome verandering in iOS 26.2: ondersteuning voor offline songteksten. Songteksten werden jaren geleden geïntroduceerd, maar ze vereisten altijd een wifi- of mobiele verbinding. Nu zijn songteksten zelfs beschikbaar wanneer je in een vliegtuig zit, in de metro reist, of door de wildernis trekt zonder mobiele verbinding. Het is onduidelijk wat precies ervoor zorgt dat de Muziek-app de songteksten van een nummer offline downloadt. Hopelijk ondersteunt alle muziek die aan je bibliotheek is toegevoegd deze functie.

