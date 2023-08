5x dit verklapt de uitnodiging over het iPhone 15-event

Apple heeft gisteren de uitnodiging voor het iPhone 15-event verstuurd! Het vindt plaats op 12 september om 19 uur Nederlandse tijd. Wij gingen op zoek naar hints die in de uitnodiging voor het iPhone 15-event verstopt zitten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15-event: Wonderlust

Net zoals in voorgaande jaren laat de uitnodiging vooral het Apple-logo zien. Deze keer bestaat uit verschillende soorten zand die er enerzijds voor zorgen dat het logo diepte krijgt. Anderzijds lijkt het logo al half weg te waaien, want veel zandkorrels vliegen weg naar de rechterkant.

Daaronder staat de tekst ‘Wonderlust’. Dat is een woordspeling van het Engels/Duitse woord ‘Wanderlust’ en ‘Wonder’. Eerstgenoemde slaat vooral op het ‘ontdekken’, laatstgenoemde meer op het ‘fantastische’ feit dat er weer een nieuwe iPhone aan komt. We zetten voor je op een rij waar dit allemaal op kan duiden.

1. Kleuren van de nieuwe iPhones

Het zand van het Apple-logo heeft grotendeels twee kleuren: donkergrijs en blauw. En laat dat nou juist twee kleuren zijn die we ook verwachten voor de iPhone 15 Pro-line-up.

Er lijkt daarnaast echter ook een goudachtige kleur in het logo te zitten. Maar die gouden kleur zou eigenlijk komen te vervallen. De theorie van iPhoned? De kleur van het metaal titanium heeft vaak ook een vleugje goud. Misschien slaat dit dan op het materiaal waaruit de iPhone 15 Pro is gemaakt?

2. Verwonderd worden door een iPhone 15 Ultra?

Het woordje wonderlust zou erop kunnen slaan dat Apple ons wil verwonderen met de nieuwe iPhone. Nu lijkt de iPhone 15 in eerste instantie niet spectaculair nieuw te worden, maar misschien weet het bedrijf ons te verrassen met een compleet nieuwe iPhone 15 Ultra, die de Pro Max gaat vervangen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Gemaakt van titanium

Is het überhaupt zand waaruit het Apple-logo gemaakt is? Misschien is het wel titaniumpoeder, het metaal waaruit het frame van iPhone 15 Pro waarschijnlijk gemaakt is. Bovendien is dat frame mat gekleurd, wat ook overeenkomt met het Apple-logo op de uitnodiging.

Oh ja, en wat gebruik je om metaal een matte finish te geven? Juist, je gaat het zandstralen. Zijn we dus weer bij het zand.

4. 3D-camera

Terwijl de hints hiervoor nog redelijk te verklaren zijn op basis van eerdere geruchten, doen we nu wat meer speculatie. Zoals je ziet heeft het Apple-logo best wat diepte. Misschien wil Apple ons duidelijk maken dat de camera van de iPhone 15 3D-foto’s en -video’s kan maken.

Dat klinkt in eerste instantie best gek, maar anderzijds… de Apple Vision Pro kan straks 3D-films weergeven. Hoe cool zou het zijn als je die films nu alvast met je iPhone kon maken?

5. Usb-c-aansluitingen

Het is bijna zeker dat de iPhone 15 een usb-c-aansluiting krijgt. Apple zelf maakt er ook geen geheim meer van, want kijk nou naar de vorm van het Apple-logo. Daar is toch duidelijk een ‘C’ te herkennen? Apple bevestigt het zelf dus: de iPhone 15 krijgt usb-c.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 15-event. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.