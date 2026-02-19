Deze 5 functies komen binnenkort naar Apple Music (met iOS 26.4)

iOS 26.4 zit weer boordevol updates en verbeteringen, waaronder ook 5 nieuwe functies voor Apple Music – deze kun je binnenkort verwachten.

5 functies van Apple Music in iOS 26.4

We verwachten iOS 26.4 zo’n beetje in de tweede helft van maart en dan komen er ook 5 handige nieuwe functies naar Apple Music. Die zetten we voor je op een rij.

1. Playlist Playground

In iOS 26.4 krijgt Apple Music een nieuwe Apple Intelligence-functie: Playlist Playground. Wanneer je dan een nieuwe afspeellijst aanmaakt in de Muziek-app, zie je de optie om een prompt in te voeren die AI kan gebruiken om automatisch een afspeellijst samen te stellen. De Muziek-app biedt ook suggesties voor prompts die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan.

Je kunt altijd nog handmatig nummers toevoegen en verwijderen naar eigen smaak, en vervolgverzoeken indienen. Maar Playlist Playground is wel een handig startpunt voor nieuwe afspeellijsten.

2. Nieuw design voor albums en afspeellijsten

Apple geeft albums en afspeellijsten in iOS 26.4 een nieuw ontwerp op volledig scherm. Voortaan wordt de albumhoes of afspeellijst gebruikt voor de hele achtergrond. Als een album dus een opvallende blauwe kleur in de albumhoes heeft, vult een vergelijkbare blauwe kleur het hele scherm. Soms worden ook complementaire kleuren gebruikt, zoals een zwarte achtergrond wanneer de albumhoes de tinten wit en grijs heeft.

3. Widget voor Achtergrondmuziek

Vorig jaar lanceerde Apple de functie Achtergrondmuziek (Ambient Music) voor het Bedieningspaneel. Hiermee kun je snel en gemakkelijk muziek afspelen voor een van de volgende vier stemmingen:

Slaap;

Relaxed;

Productiviteit;

Welzijn.

In iOS 26.4 is deze functie beschikbaar via een nieuwe widget op het startscherm. Er zijn kleine en middelgrote widgets beschikbaar.

4. Voeg nummers aan meerdere afspeellijsten tegelijk toe

In iOS 26.4 kun je dankzij een nieuwe functie in Apple Music eenvoudig een nummer aan meerdere afspeellijsten tegelijk toevoegen. Er is een nieuwe selectieknop in de rechterbenedenhoek. Wanneer je daarop tikt, kun je meerdere afspeellijsten tegelijk selecteren. Het is maar een kleine verandering die wel handig is als je snel iets aan verschillende afspeellijsten wilt toevoegen.

5. Concertinformatie

Apple integreert in iOS 26.4 concertinformatie rechtstreeks in de Muziek-app. Bij artiestenprofielen worden voortaan ‘Aankomende concerten’ gemarkeerd wanneer er concertinformatie beschikbaar is. Je kunt verder naar beneden scrollen om alle aankomende optredens te zien. Wanneer je op een specifiek concert tikt in Apple Music, geeft de functie je een link om tickets te kopen, plus informatie over de locatie, aanvangstijd en meer.

Dit is wanneer je iOS 26.4 kunt verwachten

Het is zo goed als zeker dat iOS 26.4 pas in de tweede helft van maart verschijnt. Vergelijkbare updates verschenen eerder midden of in de laatste week van maart. Een release in de week van 23 maart of 30 maart is daardoor aannemelijk. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!