5 dingen van de nieuwe iPhone 16e die je mogelijk hebt gemist

Apple heeft op woensdag de iPhone 16e onthuld en wij hebben 5 dingen gevonden die je waarschijnlijk nog niet wist.

5 dingen van de iPhone 16e die je hebt gemist

De iPhone 16e is nu officieel de goedkoopste iPhone van 2025. Desondanks is de nieuwe iPhone met een vanafprijs van 719 euro niet bepaald goedkoop te noemen. Wij hebben 5 dingen van de iPhone 16e gevonden die je waarschijnlijk hebt gemist. We zetten ze voor je op een rij.

1. Geen MagSafe

Het is best opzienbarend dat de iPhone 16e wel draadloos opladen via Qi ondersteunt, maar dat MagSafe ontbreekt. Er zijn dus geen ingebouwde magneten die de iPhone vastklikken wanneer je draadloos gaat opladen. Draadloos opladen gaat daardoor ook minder snel. Bovendien kun je geen MagSafe-accessoires gebruiken, zoals houders, portemonnees en dergelijke.

Dit is een vrij opmerkelijke beperking, vooral omdat alle niet-budget iPhones sinds de introductie van de iPhone 12 in 2020 wel MagSafe-ondersteuning hebben.

2. A18 GPU

De iPhone 16e draait op een A18-chip. Dat is dezelfde processor die in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zit. Toch is er één belangrijk verschil: de A18-chip van de iPhone 16 heeft een 5-core GPU, de A18-chip van de nieuwste iPhone heeft een 4-core GPU.

Dit zal de meeste mensen niet opvallen, maar het is een van de dingen die Apple heeft gedaan om kosten te besparen bij de productie van de iPhone 16e.

3. Visual Intelligence

De iPhone 16e biedt volledige ondersteuning voor de Apple Intelligence-functies, met name Visual Intelligence. Op de iPhone 16-modellen activeer je Visual Intelligence door lang op de cameraregelaar te drukken, maar de iPhone 16e heeft geen cameraregelaar. Je zou daar de actieknop voor kunnen gebruiken, of je voegt er een knop voor toe aan het Bedieningspaneel.

Met Visual Intelligence kun je een foto van iets nemen en vervolgens op Google naar soortgelijke afbeeldingen zoeken of die afbeelding naar ChatGPT sturen voor meer informatie. Je kunt ook de openingstijden of recensies van een restaurant opvragen, een evenement van een flyer aan je agenda toevoegen en nog veel meer.

4. Minimaal 128 GB

De iPhone 16e heeft een minimale opslagruimte van 128 GB. Dit betekent dat Apple geen iPhone meer verkoopt met 64 GB opslagruimte. Aangezien Apple Intelligence ongeveer 7 GB aan opslagruimte in beslag neemt, is dit ook wel een logische stap.

Het is wel één van de dingen die de nieuwe iPhone duurder maken. Ter info: de iPhone SE 2022 met 64 GB kostte bij Apple aanvankelijk 529 euro. De 128 GB-uitvoering kostte toen 579 euro. Voor de iPhone 16e met 128 GB betaal je nu 719 euro.

5. Geen Ultra Wideband chip

De iPhone 16e is de eerste iPhone met de C1 5G-modem die Apple zelf heeft gefabriceerd. Een voordeel hiervan is dat dit modem minder belastend is voor de batterij, waardoor de batterijduur mogelijk iets langer wordt.

Een nadeel is dat de iPhone 16e hierdoor geen Ultra Wideband-chip heeft. Daardoor mis je functies als ‘nauwkeurig zoeken’ voor AirTags en ‘Zoek mijn’. Het heeft ook invloed op zaken als slimme sloten die gebruikmaken van UWB.

iPhone 16e kopen?

Apple heeft de iPhone 16e aangekondigd en de prijzen onthuld, maar je kunt de telefoon nog niet bestellen. Op vrijdag 21 februari begint de pre-order van de nieuwste iPhone. Bestel je de nieuwe iPhone komende vrijdag al? Dan krijg je de smartphone een week later binnen, op vrijdag 28 februari. Die dag verschijnt de telefoon ook in de winkels.