De 5 beste Homekit-producten van december 2019

Apple HomeKit is de centrale hub waarmee je al je slimme apparaten in huis kan besturen via één Apple toestel. Zo bedien je je schakelaars, thermostaat of deurbel via HomeKit. Dit zijn vijf producten die de HomeKit ondersteunen.



De beste Homekit-producten van december

Om gebruik te maken van HomeKit heb je de Woning-app nodig, die standaard geïnstalleerd is op je iPhone, iPad of iPod Touch. Hier koppel je veilig en snel al je slimme apparaten. Benieuwd welke apparaten HomeKit ondersteunt? Wij zetten vijf leuke HomeKit-deals voor je op een rijtje.

1. Ring Stick Up Cam

De Ring Stick Up Cam is een slimme beveiligingscamera van het merk Ring. Wellicht ken je dit merk van de slimme deurbel. De weerbestendige camera kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Je hebt hem zo geïnstalleerd en doordat je het gewoon op een stopcontact kan aansluiten hoef je de camera nooit op te laden. Alle live-beelden worden opgeslagen in de cloud waardoor je op ieder moment van de dag je huis in de gaten kan houden.

Bekijk de Ring Stick Up Cam

2. Tado° Slimme Radiatorknop

Woon je in een appartementencomplex en heb je geen eigen ketel? Een slimme radiatorknop laat je toch gemakkelijk de temperatuur per radiator instellen. Met de radiatorknop stel je in wanneer de temperatuur hoger of lager gaat. Zet onderweg naar huis vast de verwarming aan en kom nooit meer thuis in een koud huis. Installeer de radiatorknop op je verwarming en maak verbinding met internet. Vervolgens koppel je de knop met HomeKit en voilà: je regelt de temperatuur vanaf je luie stoel.

Bekijk de Tado° Slimme Radiatorknop – Starterskit V3+

3. Netatmo Slimme Rookmelder

Je denkt er misschien niet altijd aan, maar het hebben van een rookmelder is essentieel. De meeste mensen hebben wel een gewone rookmelder, maar als deze afgaat als je niet thuis bent weet je van niks. Deze slimme rookmelder sluit je aan op de wifi, waardoor je ook als je niet thuis bent een melding krijgt als de rookmelder afgaat. Zo voel je je altijd veilig als je van huis gaat. Omdat je de rookmelder regelmatig moet testen kun je instellen om een herinnering te krijgen voor een test. Ook als de batterij leeg is krijg je een notificatie, al gaat de batterij van deze slimme rookmelder wel tien jaar mee.

Bekijk de Netatmo Slimme Rookmelder

4. Philips Hue White Ambiance GU10 duo

Ook je lampen koppel je met HomeKit. Met bluetooth koppel je de lampen met je iPhone en bedien ze op afstand. Je kunt hierbij kiezen voor verschillende tinten wit: bijvoorbeeld als je veel zicht nodig hebt zet je het op wit, of kies voor wat geler licht voor een sfeervollere ambiance. Je bedient de lampen zowel via de Woning-app als met je stem. Je kunt de lampen dimmen en met een Philips Hue Bridge kun je zelfs een timer instellen voor wanneer je niet thuis bent.

Bekijk de Philips Hue White Ambiance GU10 duo

5. EVE Energy Smart Plug

Slimme stekkers zijn ideaal voor van alles en nog wat. Schakel op afstand je koffiezetapparaat in, je verlichting of je wasmachine: het kan allemaal. Deze stekkers ondersteunen ook de HomeKit. Je steekt de slimme stekker in het stopcontact en steekt vervolgens de stekker van het apparaat dat je wil aansluiten in de slimme stekker. Via bluetooth verbind je via je iPhone met de stekker. Kom je bijvoorbeeld net je bed uit? Via de app warm je het koffiezetapparaat vast op terwijl je opstaat.

Bekijk de EVE Energy Smart Plug