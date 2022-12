4 redenen om je iPhone buiten de slaapkamer te houden

De meeste mensen nemen hun iPhone mee naar bed, op het nachtkastje, maar of dat slim is? Dit zijn vier redenen om je iPhone vooral buiten de slaapkamer te houden.

iPhone buiten de slaapkamer: dit is waarom

Vaak is je iPhone het laatste wat je ziet voordat je in slaap valt en het eerste wat je weer oppakt als je wakker wordt. Nog even scrollen op TikTok of een boek lezen voordat je naar dromenland verhuist, en als je wakker wordt direct kijken of er nog belangrijke e-mails zijn, wat je aandelen doen, hoe het gaat op sociale media enzovoort.

Zeker als je jouw iPhone gebruikt als wekker is het belangrijk dat het toestel in handbereik ligt, zodat je nog even kunt snoozen voor wat extra minuten slaap. Maar is dat wel slim? Eigenlijk hoort de iPhone helemaal niet thuis in de slaapkamer en dit is waarom.

1. Je slaapt eerder

Steeds meer Nederlanders kampen met slaapproblemen. Eén van die problemen is dat men het moeilijk vindt om in slaap te vallen. We houden de hele dag door ons brein bezig en het moment dat we in bed liggen, draait je hoofd plots overuren en kun je de rust niet vinden.

Je iPhone is een van de redenen waarom dat gebeurt. Het scherm van je iPhone is te fel en zendt veel blauw licht. Dat vertelt je brein dat je wakker moet worden in plaats van in slaap moet vallen.

Daarnaast zijn smartphones zo ontworpen dat ze je constant prikkelen met nieuwe informatie. Zelfs als je alleen een boek leest krijg je notificaties van allerlei apps en voor je het weet zit je weer op sociale media of lees je een e-mail. Om goed in slaap te vallen heb je zo weinig mogelijk prikkels nodig.

2. Je slaapt beter

Een iPhone in de slaapkamer brengt onrust, want als je even niet goed kunt slapen heb je al snel de neiging om het toestel erbij te pakken. Aangezien we tegenwoordig alles via onze iPhone doen, neem je op dat moment ook je werk, je sociale contacten, het wereldnieuws en nog veel meer je bed in.

En dan hebben we het nog niet eens over alle mogelijke notificaties die je midden in de nacht kunt krijgen. Zelfs als je daar niet bewust wakker van wordt, kan zo’n trilling of piepje je wel uit je diepe slaap halen, waardoor je jezelf de volgende dag een stuk minder uitgerust voelt.

3. Je slaapt langer

Veel mensen pakken direct hun smartphone als ze wakker worden, wat ervoor zorgt dat het brein ook weer aan het draaien wordt gezet. Terwijl je wellicht nog makkelijk een uurtje extra had kunnen slapen als je ontspannen was blijven liggen. Zeker voor mensen die veel te vroeg wakker worden is dat gevaarlijk.

Moet je er juist vroeg uit en zet je daarom de wekker op je iPhone? Dan wordt het je met die telefoon naast je kussen veel te makkelijk gemaakt om te snoozen. Maar je hebt daar niets aan. Niet alleen rust je tussen die snoozemomenten niet echt meer uit, de kans is zelfs groot dat je de rest van de dag een stuk slaperiger bent.

Je kunt nog steeds de wekker via je iPhone zetten, maar leg die dan aan de oplader in de gang zodat je direct uit bed moet als de wekker gaat.

4. Meer ruimte voor intimiteit

Als jij en je partner beide je smartphones mee naar bed nemen, is dat funest voor jullie intimiteit. Of het nou gaat om seks, een gesprek of wat anders: als iemand verzonken is in het helder schermpje van hun iPhone zit intimiteit er vaak niet in. Laat je beide de iPhone buiten de slaapkamer, dan slaap je niet alleen langer en beter, maar heb je waarschijnlijk ook meer oog voor elkaar.

Hoe doe je het dan wel?

Een manier om dit te doen is buiten de slaapkamer een oplaadstation te plaatsen. Voordat je naar bed gaat, zet je daar je iPhone op (en wellicht je Apple Watch en AirPods), waarna je de volgende dag weer met volledig opgeladen apparaten op pad kunt.

En als je het echt niet trekt om bij het horen van de wekker direct op te staan om de iPhone uit te zetten, of als je anderen in huis niet wil wekken met jouw alarm, dan kun je beter een ‘domme wekker’ in de slaapkamer zetten.



Natuurlijk kun je ook de Apple Watch inzetten. Draag die om je pols (op vliegtuigstand) en je kunt direct meten hoe goed je geslapen hebt. De Apple Watch houdt tegenwoordig namelijk slaapfasen bij. Bovenal is het reuze handig om stille wekkers te kunnen zetten zodat jij gewekt wordt zonder dat je partner er last van heeft.

