Samenvatting: Deze 4 producten onthulde Apple bij het maart-event 2022

Normaliter is Apple niet zo gul als het aankomt op de release van nieuwe producten in de lente. Het Apple-event op 8 maart was echter andere koek. Lees in dit artikel wat Apple gisteravond heeft aangekondigd.

Apple-event op 8 maart: dit is er nieuw

Wij zaten er gisteravond om 19:00 helemaal klaar voor. De hele maand kregen we mondjesmaat informatie over de nieuwe Apple producten, maar nu kunnen we de geruchten eindelijk officieel bevestigen. Naast dat Apple live honkbal (in de VS) gaat uitzenden en ze een aantal nieuwe shows en films aankondigden voor hun streamingsdienst Apple TV+, zijn er veel spannende producten op de markt gekomen. Check dit artikel voor het overzicht!

Een nieuwe iPhone SE 2022

De lancering van een nieuwe iPhone SE 2022 zagen we al een tijdje aankomen en eindelijk is het hoge woord eruit. Het nieuwe budgetmodel van de iPhone bevat de A15 Bionic Power-chip, die we ook vinden in de iPhone 13-lijn. Hoewel de behuizing hetzelfde is gebleven als de iPhone SE 2020 (een ontwerp dat lijkt op de iPhone 8 met 4,7-inch Retina display en Touch ID), zijn de grote veranderingen dus aan de binnenkant van de smartphone van Apple te vinden.

Daarnaast ondersteunt dit nieuwe kleine model eindelijk 5G. Hiermee heb je overal supersnel internet. De voorkant én de achterkant hebben Ceramic Shield gekregen. Dit is een versterkt type glas, waardoor de iPhone beter bestand is tegen vallen en het breken van het glas.

De camera heeft dezelfde kwaliteit als bij de voorganger; 12 megapixels. We vinden dus weer een enkele camera achterop het toestel. maar er zijn ook enkele verbeteringen doorgevoerd. De iPhone SE 3 kan nu de fotografische stijlen en Smart HDR 4 met Deep Fusion aan. Dit zagen we tot nu toe alleen bij de ‘normale’ iPhone’s.

De nieuwe iPhone is verkrijgbaar in rood, wit zwart. Het is voor het eerst dat Apple de iPhone SE verkoopt met een opslaggeheugen-optie van 256 GB. Daarvoor betaal je 699 euro. Voor 128GB betaal je iets minder: 579 euro. Als je aan 64 GB opslaggeheugen genoeg hebt (en dat hebben veel mensen) kost de iPhone SE 2022 529 euro.

Vrijdag 11 maart start de pre-order. Check dan onze prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

iPhone SE 2022 met abonnement:

Een nieuwe, lichtere, iPad Air 2022

De nieuwe iPad Air 2022 krijgt een M1-chip, die ook in de iPad Pro 2021 te vinden is. Ook dit nieuwe apparaat van Apple heeft 5G-ondersteuning. Daarnaast zit er nog steeds een usb-c aansluiting in. Deze laadt de iPad wel sneller op dan de aansluiting van de voorganger.

Een andere grote vernieuwing zit in de camera. Deze is 12 megapixel en ultrawijd. Het ondersteunt Middelpunt (Center Stage). Hiermee richt de selfiecamera altijd op jou bij een FaceTime gesprek. Als er iemand de kamer binnenloopt, past de iPad Air 2022 automatisch de breedte van de camera aan, zodat jullie beide in beeld zijn.

De iPad Air 2022 ziet er qua design precies uit zoals de voorganger, de iPad Air 2020. We vinden dus weer een 10,9-inch lcd-scherm en Face ID is helaas niet aanwezig. Wel is er weer vingerafdrukscanner met Touch ID in de aan/uit-knop verstopt. Qua kleuropties zien we ook niet veel nieuws: grijs, wit, roze, paars en blauw.

De iPad Air 2022 met alleen wifi is te koop vanaf 698,50 euro. Als je ook nog eens 5G in deze iPad wil, betaal je iets meer: 868,50 euro. Deze prijzen lopen allebei op als je voor een versie met meer opslag kiest. Je vind de nieuwe iPad Air 2022 met 64GB en met 256GB aan opslaggeheugen.

Mac Studio: Nieuwe Apple-computer voor de creatieveling

Apple strooide gisteravond in het laatste half uur nog even met wat indrukwekkende specificaties. De Mac Studio is het product voor creatieve mensen en dé verrassing van het Apple-event. Het is eigenlijk een enorm opgevoerde Mac mini met een M1 Max chip of de nieuw aangekondigde M1 Ultra-processor. Laatstgenoemde beidt 3.8x meer kracht dan de 27-iMac. Deze is op zijn beurt overigens stilletjes uit het assortiment gehaald.

De Mac Studio met M1 Max gaat ‘maar’ 2329 euro kosten. Wil je meer rekenkracht? Kijk dan naar de Mac Studio met de nieuwe M1 Ultra-chip. Deze gaat 4629 euro kosten. Met deze chip krijg je wel een 20-core CPU, een 64-core GPU een een 32-core Neural Engine. Oftewel: deze computer kan alles aan. De Mac Studio komt met een interne opslag (ssd) van maximaal 8 terabyte

Volgen Apple is deze Ultra-chip bijna 80 procent sneller dan de chip is laatste Mac Pro.

In werkelijkheid is deze nieuwe chip in de beste versie van de Mac Studio twee M1 Max chips aan elkaar geplakt. Hetzelfde geldt voor het uiterlijk van de computer: Het zijn bijna twee Mac mini’s op elkaar gestapeld. De nieuwe Mac Studio heeft een sd-kaartsleuf en twee usb-c aansluitingen.

Pre-order de Mac Studio:

Studio Display: Apple’s indrukwekkende nieuwe beeldscherm

Natuurlijk kan een nieuwe computer niet zonder beeldscherm. Apple heeft dus op 8 maart ook een nieuwe scherm uitgebracht: Studio Display. Dit beeldscherm is 27 inch en heeft iets dikkere schermranden dan de voorganger Pro Display XDR (het 32‑inch Retina 6K-display van Apple). De resolutie is 5K met een helderheid van 600 nits.

Binnen in het scherm vinden we A13-chip om alles mooi draaiende te houden. Deze ken je van de iPhone 11. De Studio Display van Apple heeft hij zes ingebouwde speakers en de 12 megapixel webcam ondersteunt ook het eerder genoemde Middelpunt. Je pikt de Apple Studio Display al op voor 1779 euro.

Pre-order de Studio Display:

Verkoop iPhone SE 2022, iPad Air 2022, Mac Studio en Apple Studio Display

De iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022 gaan aanstaande vrijdag 11 maart in de voorverkoop. Deze heb je dan ergens volgende week in huis. Mac Studio en Studio Display zijn allebei vanaf vandaag te bestellen via de website van Apple. 18 maart zouden alle producten dan geleverd moeten worden.

