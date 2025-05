Deze 4 nieuwe features verschijnen volgende maand met macOS 16

Apple presenteert volgende maand tijdens de WWDC ook het nieuwe macOS 16 – hier zijn 4 nieuwe features die je daarin kunt verwachten.

Deze 4 nieuwe features komen met macOS 16

De WWDC begint al op maandag 9 juni en dan zal Apple alle nieuwe softwareversies onthullen. macOS 16 krijgt natuurlijk weer een op Californië geïnspireerde naam, maar ook een aantal verbeteringen. Deze 4 nieuwe features kun je dit jaar nog op je Mac verwachten.

1. Een heel nieuw ontwerp

Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple ontwerpherzieningen voor verschillende platforms, waaronder de Mac. macOS 16 krijgt naar verwachting updates van het ontwerp die vergelijkbaar zijn met iOS 19. Hierdoor moeten gebruikers meer consistentie ervaren op alle Apple-apparaten. Dit betekent dat knoppen, menu’s en andere elementen er op de Mac, iPhone en iPad waarschijnlijk hetzelfde uitzien.

2. Wifi-synchronisatie

Wanneer je verbinding maakt met een openbaar wifi-netwerk, is het altijd vervelend als er een speciaal inlogscherm pop-up verschijnt. Nog erger is het als je het inlogscherm afzonderlijk moet doorlopen op je iPhone, Mac en iPad. Een van de nieuwe features is een upgrade in macOS 16 en iOS 19: maak voortaan je op één apparaat verbinding met zo’n wifi-netwerk. Vervolgens wordt die verbinding meteen gesynchroniseerd met je andere apparaten.

3. Stage Manager 2.0

Stage Manager wordt op de Mac misschien niet zo vaak gebruikt als op de iPad. Toch heeft Apple het op beide platforms uitgebracht. Volgens geruchten krijgt Stage Manager in iPadOS 19 een grote upgrade. Gezien de nadruk die dit jaar wordt gelegd op een betere samenwerking tussen alle platforms, is het waarschijnlijk dat dezelfde ‘Stage Manager 2.0’-upgrades ook naar de Mac komen.

4. Bewegingsaanwijzing voertuig

De functie Bewegingsaanwijzing voertuig verscheen voor het eerst in iOS 18 en iPadOS 18. Door onderzoek ontdekte Apple dat het bewegingsziekte in de auto (ook wel wagenziekte) kon verminderen door geanimeerde stippen op het scherm toe te voegen die de beweging van de auto volgen.

Voortaan kunnen Mac-gebruikers dezelfde functie gebruiken in de auto. Als je ooit vanaf de passagiersstoel moet werken en je hebt last van wagenziekte, dan kan de functie Bewegingsaanwijzing voertuig een enorm verschil maken.