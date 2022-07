Deze 4 grote iPad-vernieuwingen zijn nu in ontwikkeling

Apple heeft grootste plannen met de iPad. Volgens een betrouwbare analist wil de tech-gigant geavanceerde functies naar de iPad brengen, waaronder een camera onder het display en een opvouwbaar scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4 vernieuwingen voor de iPad

In een aflevering van The MacRumors Show deelt Ross Young de toekomstplannen die Apple voor de iPad heeft. Young heeft in de toeleveringsketen van beeldschermen gewerkt en heeft betrouwbare bronnen die dichtbij het Apple-vuur zitten – zeker als het op beeldschermen aankomt.

In de aflevering komen vier grote iPad-veranderingen aan bod. We noemen ze hieronder.

1. Grootste iPad ooit

In de aflevering herhaalt Young een eerder gerucht: een reusachtig 14,1-inch iPad iPro is in de maak. Nu is de 12,9-inch iPad Pro Apple’s grootste tablet tot nu toe. Zo’n grote tablet is bijvoorbeeld ideaal als je een iPad als laptop gebruikt, omdat multitasken een stuk gemakkelijker wordt.

Naar verluidt heeft de 14,1-inch iPad Pro geen mini-led, maar een traditioneel lcd-scherm. De verwachting is dat Apple de tablet begin 2023 lanceert. We denken dat dit dan tijdens een voorjaars-event is, in maart of april.

2. Oled-schermen

In 2024 zijn alle iPad Pro-modellen volgens Young voorzien van een oled-scherm. Nu gebruikt de 12,9-inch iPad Pro 2021 mini-led. Een scherm met mini-led heeft veel van de eigenschappen van oled, met grote contrasten en diepe zwarttinten. Maar hoe prachtig mini-led ook op de iPad Pro en MacBooks is: het oogt niet zo fraai als oled.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Camera onder het scherm

De iPad wordt het eerste Apple-apparaat waarbij de camera onder het scherm is geplaatst. Dit meldt Ross Young. De techniek is gemakkelijker in een iPad te integreren, vanwege het grotere scherm met minder pixels per inch.

Young heeft het over een TrueDepth-camera, het systeem dat nodig is voor Face ID en nog alleen bij de iPad Pro wordt gebruikt. Door de onderdelen onder het scherm te plaatsen, kan de iPad nog randlozer worden dan hij al is. Young denkt dat de iPad met TrueDepth-camera al volgend jaar kan verschijnen, ruim voordat Apple de techniek naar de iPhone brengt.

4. Opvouwbare iPad

Nog iets wat de iPad eerder krijgt dan de iPhone: een opvouwbaar scherm. Volgens Young is Apple bezig om een iPhone met een vouwscherm te introduceren, maar slaagt het bedrijf er niet in om voldoende cover glass te verkrijgen. Bij een opvouwbare iPad zou dit geen beperkende factor zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer we de eerste opvouwbare iPad mogen verwachten. Volgens eerdere geruchten zal dit niet vóór 2025 zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: