Deze nieuwe features brengt watchOS 26.2 naar je Apple Watch

Apple brengt watchOS 26.2 bijna uit voor het grote publiek en dit zijn alle nieuwe features die je na deze update op je Apple Watch krijgt.

Nieuwe features van watchOS 26.2

Apple heeft de Release Candidate-versie van de aankomende update watchOS 26.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. De RC is de definitieve versie van watchOS 26.2, die volgende week voor het grote publiek beschikbaar komt, mits er geen andere bugs worden gevonden. Volgens Apple bevat de update naar watchOS 26.2 verbeteringen en bugfixes, en de volgende features:

Verfijningen van de classificaties van de Slaapscore.

Een probleem waarbij de Muziek-app niet naar het volgende nummer gaat.

Verbeterde veiligheidswaarschuwingen over dreigende gevaren zoals overstromingen, natuurrampen en andere noodsituaties, met uitgebreide informatie zoals een kaart van de getroffen gebieden en links naar aanvullende veiligheidsrichtlijnen (beschikbaar in de VS).

Dat is dus één belangrijke bugfix (probleem in de Muziek-app), één nieuwe functie in de VS (verbeterde veiligheidswaarschuwingen) en één bijgewerkte functie (Slaapscore), waarover hieronder meer.

Verbeterde Slaapscore

Een van de nieuwe features van watchOS 26 is de Slaapscore. Deze geeft een meting van hoe herstellend je recente slaap waarschijnlijk was voor je lichaam en geest. De score is onderverdeeld in drie categorieën, met in totaal maximaal 100 punten:

Duur: maximaal 50 punten

Bedtijd: maximaal 30 punten

Onderbrekingen: maximaal 20 punten

De scores van elk van deze categorieën worden gecombineerd tot een algemene Slaapscore, gekoppeld aan een classificatieniveau:

Erg laag: 0-29 punten

Laag: 30-49 punten

OK: 50-69 punten

Hoog: 70-89 punten

Uitstekend: 90-100 punten

In watchOS 26.2 brengt Apple verschillende wijzigingen aan in de classificatieniveaus. Ook wordt het hoogste classificatieniveau aangepast van ‘Uitstekend’ naar ‘Zeer hoog’. Dit zijn de nieuwe niveaus van de Slaapscore vanaf watchOS 26.2:

Erg laag: 0-40 punten

Laag: 41-60 punten

OK: 61-80 punten

Hoog: 81-95 punten

Erg hoog: 96-100 punten

Zoals je ziet, heeft Apple de criteria voor elke categorie aangescherpt. Zo kom je bijvoorbeeld niet langer in de categorie ‘Hoog’ terecht met een slaapscore van 70/100. Die drempel is verhoogd naar 81/100.

Gedeelde wifi-netwerken

Naast de drie nieuwe features is er nog een andere bekende update in watchOS 26.2. Die heeft betrekking op het delen van wifi tussen iPhone en Apple Watch voor gebruikers in de EU. Om te voldoen aan de DMA van de EU, wijzigt Apple met iOS 26.2 en watchOS 26.2 de manier waarop wifi-netwerken worden gedeeld.

Wanneer je iPhone vanaf iOS 26.2 en watchOS 26.2 verbinding maakt met een bekend netwerk en je hebt je gekoppelde Apple Watch bij je, dan wordt het netwerk automatisch gedeeld met je Apple Watch. Alle nieuwe netwerken waarmee je in de toekomst verbinding maakt op je iPhone, worden alleen automatisch gedeeld met je Apple Watch wanneer beide apparaten zich op hetzelfde moment op dezelfde locatie bevinden. Is dat niet het geval, dan wordt het wifi-netwerk niet gesynchroniseerd.

We verwachten dat Apple watchOS 26.2 in de tweede week van december uitbrengt voor het grote publiek. Wil je niets missen van de komende software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!