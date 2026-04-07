Deze 4 Apple-producten zijn klaar (maar zijn uitgesteld door een gróót probleem)

Apple heeft dit jaar al best veel gelanceerd, maar er komen nog zeker 4 nieuwe Apple-producten die om één belangrijke reden zijn uitgesteld.

Deze 4 Apple-producten zijn klaar maar ook uitgesteld

Omdat Apple zowel de hardware als de software ontwikkelt van nieuwe producten, heeft het bedrijf ook meer zeggenschap over het moment van de lancering. In het tijdperk vóór Apple Silicon werden Macs bijvoorbeeld niet zo vaak vernieuwd, omdat Apple toen gebonden was aan de planning van Intel voor chips.

Maar zelfs nu alles in eigen beheer gebeurt, kan een enkele vertraging ervoor zorgen dat productlanceringen worden uitgesteld. Dat is blijkbaar wat er nu is gebeurd met 4 nieuwe Apple-producten. Die wachten namelijk nog altijd op de aanstaande upgrades van Siri.

Siri met AI

De nieuwe versie van Siri met AI-functies zou aanvankelijk in maart 2025 worden gelanceerd, maar raakte vervolgens vertraagd. Een tijdlang werd gemeld dat het maart 2026 zou worden, met iOS 26.4. Maar uiteindelijk bleek dat de functies zouden worden uitgesteld tot iOS 26.5 en iOS 27. Inmiddels is de eerste bètaversie van iOS 26.5 beschikbaar, maar er zijn geen sporen van wijzigingen in Siri te bekennen. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat iOS 27 een grote Siri-release gaat worden.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg staan er 4 verschillende Apple-producten klaar voor gebruik. Ze wachten alleen nog op de nieuwe Siri. Onlangs gaf Mark Gurman in een interview een update over diverse aankomende Apple-producten:

“New HomePod mini, yes. New Apple TV, yes. New full-sized HomePod, yes. Just a matter of time. They’ve wanted to get the Apple Intelligence and new Siri features working in those products before rolling out the new versions. They could have rolled them out last year, but it’s just about waiting for that.” “Een nieuwe HomePod mini, ja. Een nieuwe Apple TV, ja. Een nieuwe HomePod in het standaardformaat, ja. Het is alleen een kwestie van tijd. Ze willen eerst Apple Intelligence en de nieuwe Siri-functies werkend hebben in die producten voordat ze de nieuwe versies op de markt brengen. Apple had de producten vorig jaar al kunnen uitbrengen, maar het is gewoon een kwestie van afwachten.”

Deze 4 Apple-producten

Gurman heeft eerder gemeld dat de nieuwe Apple TV 4K en HomePod mini 2 eind 2025 op de markt zouden komen. Maar de aanhoudende vertragingen bij Siri zijn blijkbaar de reden waarom de lancering is uitgesteld. Volgens Gurman zijn er dus 4 nieuwe Apple-producten klaar voor de markt, maar wachten ze alleen nog op de vernieuwde Siri:

Nieuwe Apple TV 4K

HomePod 3

HomePod mini 2

’HomePad’ of ‘HomePod Touch’

