Is een 30 W-oplader voor je iPhone écht de moeite waard?

Je verwacht misschien dat de 30 W-oplader van Apple de beste koop is. Toch kun je voor je iPhone beter een 20 W-oplader gebruiken.

Is een 30 W-oplader voor je iPhone de moeite waard?

De USB-C poort van de iPhone 15 kan technisch gezien tot 27 watt gaan, maar het rendement neemt af bij een oplaadsnelheid dat hoger is dan 20 watt. In onderstaande video zie je wat dit in de praktijk betekent.

De conclusie van deze test komt er op neer dat je met een 30 W-oplader zo’n 10 minuten bespaart op het volledig opladen van een iPhone 15 Pro Max in vergelijking met de 20 W-oplader. Dan hebben we het over 2 uur 11 minuten versus 2 uur 21 minuten.

We raden een 20 W-oplader aan voor je iPhone

Ja, opladen met een 30 W-oplader gaat dus inderdaad sneller dan met een 20 W-oplader. Maar op de gehele oplaadduur is het verschil eigenlijk verwaarloosbaar. Om die reden is het wat ons betreft een beter idee om voor een kleinere 20 W-oplader te kiezen.

De 20 W-oplader presteert namelijk nagenoeg gelijk, is kleiner en daardoor makkelijker om mee te nemen. Bovendien is de kleine oplader van Apple bijna de helft goedkoper dan de 30 W-oplader (25 euro vs 45 euro). Een 30 W-oplader voor je iPhone is wat ons betreft dus niet de moeite waard!

Ben je op zoek naar een goede 20 W-oplader voor je iPhone? En wil je zo min mogelijk uitgeven? Dan is deze usb-c-oplader bij Bol.com een prima keuze!

Wil je toch echt een 30 W-oplader? Hieronder hebben we er al een paar voor je bij elkaar gezocht. Dan weet je zeker dat je de goede te pakken hebt en niet teveel gaat betalen.

