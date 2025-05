3 nieuwe functies in iOS 19 die je echt dagelijks gaat gebruiken

iOS 19 wordt op 9 juni onthuld en bevat naast een vernieuwd uiterlijk ook nieuwe functies. Dit zijn er 3 die je daadwerkelijk gaat gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3 nieuwe functies in iOS 19

WWDC 2025 komt er al bijna aan, met de onthulling van iOS als hoogtepunt. Hoewel we nog niet exact weten hoe iOS 19 eruit zal zien, is het ongetwijfeld de grootste visuele verandering sinds iOS 7. Volgens sommige geruchten houdt de update veel meer in dan alleen een vernieuwde buitenkant. Hier zijn in elk geval alvast 3 functies van iOS 19 die je echt dagelijks gaat gebruiken.

1. AI-gestuurde verbetering van de batterijduur

Een van de nieuwe functies van iOS 19 is een AI-gestuurde optie krijgt voor het verbeteren van de batterijduur. Deze functie zal je dagelijkse routine in kaart brengen, achtergrondtaken die je niet nodig hebt afsluiten en een live schatting van de resterende batterijduur weergeven. Dit kan vooral handig zijn voor iPhone 17 Air-gebruikers, die mogelijk vaker dan ze zouden willen hun toestel weer moeten opladen.

2. Openbare wifi op al je apparaten

Als je naar een hotel, restaurant of sportschool gaat word je regelmatig gevraagd om een digitaal formulier in te vullen om toegang te krijgen tot het wifi-netwerk. Dit formulier moet je voor je iPhone, iPad en Mac(Book) apart invullen, waardoor je dezelfde gegevens soms tot wel drie keer moet toevoegen. Een van de nieuwe functies van iOS 19 brengt daar verandering in. Je hoeft dan nog maar één keer op een van je Apple-apparaten in te loggen om het openbare wifi-netwerk op al je apparaten te gebruiken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Alternatieve spraakassistent in de EU

Het wordt met iOS 19 in de EU voor het eerst mogelijk om een andere spraakassistent dan Siri in te stellen op je iPhone. Dat voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Het is het gevolg van Europese wetgeving, die Apple verplicht om bepaalde systemen open te stellen voor derde partijen. Gebruikers in de Europese Unie kunnen daardoor met de komst van iOS 19 naast Siri ook kiezen voor onder meer Amazon Alexa, ChatGPT, of Google Assistent.

Nieuwe functies iOS 19 beschikbaar in het najaar

Apple presenteer iOS 19 zoals gezegd op maandag 9 juni. Je kunt dan nog niet direct gebruikmaken van de nieuwe functies van iOS 19, want de versie voor het grote publiek wordt pas ergens in het najaar vrijgegeven.