Deze 3 populaire iPhone-apps krijgen er functies bij (in iOS 26.5)

Apple brengt binnenkort iOS 26.5 uit en voegt daarmee ook een aantal nieuwe functies toe aan 3 populaire iPhone-apps. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3 populaire iPhone-apps krijgen er functies bij

Dit zijn de nieuwe functies die deze 3 populaire iPhone-apps erbij krijgen met de komst van iOS 26.5.

1. Berichten

De Berichten-app van Apple krijgt in iOS 26.5 een belangrijke update voor RCS-berichten. De app krijgt namelijk end-to-end-versleuteling. Dit zijn de kleine lettertjes van Apple:

“End-to-end encryption is in beta and is not available for all devices or carriers. Conversations labeled as encrypted are encrypted end-to-end, so messages can’t be read while they’re sent between devices.” “End-to-end-versleuteling bevindt zich in de bètafase en is niet beschikbaar voor alle apparaten of providers. Gesprekken die als ‘versleuteld’ worden aangeduid, zijn end-to-end versleuteld, waardoor berichten niet kunnen worden gelezen terwijl ze tussen apparaten worden verzonden.”

Apple heeft deze RCS-upgrade eerder getest in iOS 26.4, maar heeft die vóór de lancering weer verwijderd. Het bedrijf had testers daar al voor gewaarschuwd, maar heeft dat voor iOS 26.5 niet gedaan. Het lijkt er dus op dat de de functie deze keer wel wordt meegeleverd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Apple Kaarten

Apple Kaarten krijgt in iOS 26.5 een handige toevoeging in het zoekscherm, genaamd ‘Voorgestelde locaties’ (Suggested Places). Dit is een nieuwe functie die elke keer dat je op het zoekveld tikt twee plaatsen aanbeveelt. Deze suggesties zijn gebaseerd op een aantal verschillende factoren:

Populaire locaties in de buurt.

Eerdere zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd.

‘En meer’, volgens Apple.

Het is een goede aanvulling, zit niet in de weg en maakt de app niet rommelig. Het is ook een handig hulpmiddel om nieuwe plekken te ontdekken. Volgens Apple biedt het uiteindelijk mogelijk ook ruimte aan gepromote locaties (zoals advertenties).

3. App Store

De App Store krijgt een nieuwe optie voor het toevoegen van in-app abonnementen. Apple biedt ontwikkelaars flexibiliteit bij het aanbieden van abonnementen, maar de meest populaire zijn doorgaans maand- en jaarabonnementen. Maandabonnementen komen veruit het meest voor, maar jaarabonnementen bieden meestal een aantrekkelijke korting.

Met iOS 26.5 introduceert Apple een nieuwe abonnementsoptie die een soort combinatie is van deze populaire abonnementen. Het gaat om een jaarabonnement dat is opgesplitst in 12 maandelijkse betalingen. Of, zoals Apple het omschrijft, een maandelijks abonnement met een looptijd van 12 maanden. Dit staat in de release-notes van de bètaversie voor ontwikkelaars:

“You can specify the billing plan type to use for subscriptions that have a monthly with 12-month commitment billing plan configuration…” “Je kunt de betalingsoptie kiezen die moet worden gebruikt voor abonnementen met een maandelijkse facturering en een looptijd van 12 maanden…”

Dit aanbod zou waarschijnlijk meer gebruikers kunnen verleiden om een jaarabonnement te kiezen en korting te krijgen, zonder dat ze meteen een hoog bedrag in éen keer hoeven te betalen.

Wil je niets missen van alle verbeteringen aan deze 3 populaire iPhone-apps? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!