3 handige (en verborgen) features van iOS 26 die je elke dag kunt gebruiken

iOS 26 bevat veel nieuwe functies, maar slechts een paar daarvan gebruik je echt elke dag – deze drie features gebruiken we wel dagelijks.

3 handige features in iOS 26

Deze drie handige features in iOS 26 zijn zo handig dat we ze eigelijk elke dag wel een keer gebruiken.

1. Adaptieve werkbalk Notities

Een van de nieuwe features van de app Notities in iOS 26 is de adaptieve werkbalk.

Notities krijgt al een tijdje elk jaar gestaag nieuwe functies. Voor veel apps leidt dit tot een overdaad aan functies, of simpelweg tot het onvermogen om alles te ontdekken wat de app kan doen. De nieuwe adaptieve werkbalk lost die problemen uitstekend op.

Wanneer je tekst in een notitie schrijft of bewerkt, verandert de werkbalk boven het toetsenbord in iOS 26 automatisch om je op elk moment de meest relevante tools te tonen. Bijvoorbeeld:

Bij het bewerken van standaard tekst zie je de functies Vetgedrukt, Cursief, Onderstrepen, Doorhalen en Markeren.

Heb je meerdere tekstregels geselecteerd, dan zie je lijstopties, tools voor inspringen en meer.

Je kunt nog steeds met een horizontale veegbeweging naar de volledige lijst met tools gaan, maar je hoeft niet meer zo vaak te wisselen.

2. De app Voorvertoning

De app Voorvertoning bestaat al jaren op de Mac, maar is nu ook voor iOS beschikbaar. Veel features van Voorvertoning in iOS 26 zijn gewoon afkomstig van de app Bestanden. Er zijn echter enkele nieuwe toevoegingen, waardoor het vooral prettig is dat je een document in Voorvertoning kunt bekijken terwijl je door het bestandssysteem navigeert in de aparte app Bestanden. Vooral wanneer je met meerdere PDF’s tegelijk werkt, vormen Voorvertoning en Bestanden een geweldige combinatie.

Heb je ooit een lang PDF-bestand bekeken en moest je vervolgens iets opzoeken in een apart document? Op een Mac is dat geen probleem, omdat je verschillende PDF’s in aparte vensters kunt openen en Finder ook als apart venster kunt openen. In iOS 26 komt de iPhone-ervaring door het gebruik van Voorvertoning en Bestanden in combinatie dichter in de buurt van wat je op een Mac kunt krijgen.

3. Slaapscore in de app Gezondheid

Slaapregistratie is niet een van de nieuwe features in iOS 26, maar de slaapscore van de app Gezondheid is dat wel. De Slaapscore neemt al je bestaande slaapgegevens en zet die om in iets nuttigers. Dankzij de dagelijkse slaapscore zie je één oogopslag hoe goed je de vorige nacht heb geslapen.

De drie meetwaarden Duur, Bedtijd en Onderbrekingen zijn ook heel logisch. Wanneer je score op een bepaalde dag bijzonder laag of hoog is, zie je gemakkelijk welke factoren daaraan hebben bijgedragen. Net zoals de Activiteitsringen van Apple Watch het eenvoudig maken om belangrijke bewegingsstatistieken bij te houden, motiveert de slaapscore om slaapgegevens elke dag nauwlettend in de gaten te houden.

