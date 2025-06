3 functies in iOS 26 die volgens Google zijn gestolen van Android

Google zegt dat iOS 26 drie Android-functies heeft gekopieerd die al jarenlang beschikbaar zijn op Pixel-smartphones. Dit zijn de functies.

3 gestolen Android-functies in iOS 26

Apple heeft op maandag 9 juni iOS 26 gepresenteerd, met daarin een heel aantal nieuwe functies. Volgens Google zijn een drietal van die functies ‘gestolen’ van Android. Het zouden in elk geval functies zijn die op Pixel-smartphones al jarenlang beschikbaar zijn. Het gaat om de functies Live vertaling, Hold Assist en Oproepen screenen.

Google heeft dit kenbaar gemaakt in een video, die deel uitmaakt van de lopende #BestPhonesForever-serie. In de video zie je een iPhone en een Pixel 9 Pro met elkaar praten tijdens een fictieve podcast. De iPhone vertelt dat die Live vertaling voor sms-berichten krijgt, waarop de Pixel 9 Pro antwoordt dat die dat vier jaar geleden al had. Op dezelfde manier komen de functies Hold Assist en Oproepen screenen aan bod, die volgens de Pixel ook al langer beschikbaar zijn op Android. Bekijk de video hieronder:

Google heeft een punt

Live Translate verscheen voor het eerst in 2021 op de Google Pixel 6. Net als in iOS 26 kan de functie tekstberichten en telefoongesprekken direct automatisch vertalen.

In 2020 introduceerde Google de Hold for Me-functie voor de Pixel 3 en nieuwer. Net als Hold Assist op iOS 26 kan deze functie aan de lijn blijven wanneer je in de wacht staat, zodat je niet hoeft op te letten. De functie waarschuwt je vanzelf wanneer er iemand aan de lijn komt.

Het screenen van gesprekken was op de Pixel 3 al voor het eerst mogelijk in 2018.

Of iOS 26 deze functies nu van Android heeft gestolen of niet, het zijn wel allemaal functies die Google al eerder aan de Pixel-smartphones heeft toegevoegd. Google heeft dus wel een punt. Of de video die Google erover heeft gemaakt wel of niet leuk is, daar zullen de meningen over verdeeld zijn.