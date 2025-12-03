Deze 3 veelgevraagde functies komen met iOS 26.2 naar je iPhone

iOS 26.2 verschijnt deze maand en introduceert nieuwe manieren om je iPhone aan te passen – dit zijn 3 veelgevraagde functies die eraan komen.

3 functies die met iOS 26.2 naar je iPhone komen

We verwachten dat Apple iOS 26.2 nog in december uitbrengt voor het grote publiek. Hier zijn 3 veelgevraagde functies die je dan op je iPhone kunt verwachten.

1. Liquid Glass-schuifbalk voor het vergrendelscherm

In iOS 26 heeft Apple de mogelijkheid toegevoegd om de klok op het vergrendelingsscherm een Liquid Glass-ontwerp te geven. In iOS 26.2 breidt Apple de schuifregelaar voor het aanpassen van de transparantie van de klok uit. Je kunt de klok dan dus transparanter of juist minder transparant maken dan voorheen.

Zorg ervoor dat de klok is ingesteld op ‘Glass’ en niet op ‘Effen’, en speel er vervolgens mee om de gewenste look voor te vinden. De afbeelding hieronder toont de nieuwe, meest transparante klok. De bijgewerkte schuifregelaar is beschikbaar ongeacht het lettertype dat je hebt gekozen. De grootte van de klok aanpassen kan helaas wel nog steeds alleen met het standaardlettertype.

2. Nieuwe flits voor meldingen

Meldingen bieden al lang de mogelijkheid om een extra visuele signaal te tonen. Je kunt de flitser van de camera zo instellen dat deze afgaat wanneer er een melding binnenkomt. Deze functie is ideaal voor slechthorenden, maar het is ook gewoon een leuke optie om meldingen extra op te laten vallen.

In iOS 26.2 is er een nieuw alternatief dat in dezelfde lijn ligt. In ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Audio en visueel > Ledflits bij melding’ staat een nieuwe optie ‘Scherm’. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het scherm van jouw iPhone bij meldingen even volledig verlicht, waarna het weer terugkeert naar de normale helderheid. je kunt deze functie ook combineren met de bestaande flitsoptie om het effect te maximaliseren.

3. Alarm in Herinneringen

iOS 26.2 voegt een gloednieuwe ‘Dringend’-schakelaar toe voor tijdgebonden herinneringen in de app Herinneringen van Apple. Standaard gaat er een alarm af op het vergrendelscherm van je iPhone wanneer een ‘Dringend’-herinnering afloopt. Je ziet dan de opties ‘Sluimer’ en ‘Stop’, net zoals bij je wekker in de ochtend.

Maar in ‘Instellingen > Apps > Herinneringen’ kun je dit wijzigen en de optie ‘Sluimer’ vervangen door de knop ‘Voltooien’. Met ‘Voltooien’ wordt niet alleen het alarm gestopt, maar wordt de herinnering ook meteen als voltooid gemarkeerd. Als je het alarm op de gebruikelijke manier stopt, wordt de taak namelijk niet als voltooid gemarkeerd.

