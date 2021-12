Nieuwe 27-inch iMac krijgt verschillende kleuren (en wordt dunner)

Volgens de laatste geruchten wordt de nieuwe 27-inch iMac dunner en krijgt hij verschillende kleuren. Dit is wat we tot nu toe weten over de nieuwe desktop Mac!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

27-inch iMac wordt dunner met verschillende kleuren

De nieuwe 27-inch iMac verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar van 2022. Apple gaat de nieuwe desktop naar verwachting officieel onthullen tijdens een voorjaarsevent. De iMac komt dan (hopen we) ergens tussen eind maart en eind juni volgend jaar op de markt.

Apple gaat een paar veranderingen doorvoeren: de nieuwe iMac wordt dunner en krijgt waarschijnlijk verschillende kleuren. Of de 27-inch iMac dezelfde kleuren krijgt als de 24-inch versie blijft nog even de vraag. Er gaan zelfs geruchten dat de 27-inc iMac een donkere versie van de kleuren krijgt die de huidige iMac heeft. Een opvallend detail wat door veel Apple-fans is opgepikt, is dat de kleuren van de 24-inch iMac veel lijken op de verschillende tinten van de iMac G3 uit 1998.

Om de naamgeving wat gemakkelijker te maken, gaat de nieuwe iMac waarschijnlijk ‘iMac Pro’ heten. Met deze naam is die duidelijk te onderscheiden van de 24-inch iMac, en staat hij op hetzelfde niveau als de MacBook Pro’s.

iMac met mini-led

Rondom de iMac Pro zijn al eerder geruchten geweest. De verwachting is dat Apple de schermranden van de 27-inch iMac zal verkleinen. Ook gaan er geruchten rond dat Apple mini-led als beeldschermtechniek gaat gebruiken. Daarmee zou het scherm te vergelijken zijn met het display van de MacBook Pro van eerder dit jaar. Dat Apple overstapt naar mini-led is echter niet zeker, want volgens de laatste geruchten is het ook goed mogelijk dat de 27-inc Mac weer een lcd-paneel krijgt.

Meer interessant Apple-nieuws

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.