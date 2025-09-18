26 watchOS 26-functies die je moet uitproberen op je Apple Watch!

Er zijn verrassend veel handige nieuwe watchOS 26-functies die beschikbaar zijn op alle ondersteunde modellen – we stellen er 26 aan je voor!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

26 watchOS 26-functies

Het nieuwe besturingssysteem brengt niet alleen een nieuw uiterlijk naar je Apple Watch, er komen ook een heleboel watchOS 26-functies bij. Dit zijn er 26 die je niet mag missen!

Design

1. Liquid Glass

Ook watchOS 26 maakt gebruik van Liquid Glass, met doorschijnende, glasachtige knoppen en interface-elementen. Dit is het meest zichtbaar bij bepaalde wijzerplaten, de Slimme Stapel en het Bedieningspaneel.

2. Bedieningspaneel

Je kunt het Bedieningspaneel aanpassen en regelaars van apps van derden toevoegen. Vind je je wijzigingen toch niet mooi, dan keer je eenvoudig terug naar het oorspronkelijke ontwerp.

3. Slimme Stapel

De Slimme Stapel maakt gebruik van een nieuw voorspellingsalgoritme en geeft een melding wanneer er een suggestie is die je direct kunt gebruiken.

4. Widgets

Je kunt widgets in de Slimme Stapel aanpassen, zodat je altijd de belangrijkste ziet. Apps van derden worden ook ondersteund.

Gebaren

5. Snelle polsbeweging

Door je pols even snel van je af te draaien kun je met één hand inkomende oproepen dempen en meldingen negeren.

Gezondheid

6. Hypertensiemeldingen

De nieuwe functie voor hypertensiemeldingen kan op basis van je hartslaggegevens tekenen van hoge bloeddruk helpen detecteren. De functie is beschikbaar op de Series 9 en nieuwer en op de Apple Watch Ultra 2 en nieuwer.

7. Slaapscore

De slaapscore is een cijfer voor jouw slaapkwaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de slaapduur, het aantal keren dat je ’s nachts wakker bent geworden en het tijdstip waarop je naar bed bent gegaan.

Fitness

8. Workout Buddy

Workout Buddy motiveert je tijdens trainingen en geeft nuttige inzichten. Het is een AI-functie die vooralsnog alleen beschikbaar als je je Apple Watch op Engels zet.

9. Workout-app

De Workout-app heeft een vernieuwde lay-out waardoor opties zoals aangepaste trainingen gemakkelijker toegankelijk zijn.

10. Media

Er is een functie voor het automatisch afspelen van media. Wanneer je die inschakelt, wordt er automatisch muziek afgespeeld die bij je training past. Je kunt ook je eigen media selecteren om automatisch af te spelen wanneer een training wordt gestart.

Berichten

11. Slimme reacties

De Berichten-app kan slimme acties voorstellen, zoals het delen van je locatie, het verstrekken van een adres en meer.

12. Slimme reacties

Als iemand in een bericht bepaalde informatie vraagt, kan Berichten snel een reactie voorstellen. Deze functie is verbeterd in watchOS 26.

13. Live vertaling

De app Berichten ondersteunt Live Vertalen, zodat inkomende berichten in een andere taal naar jouw taal kunnen worden vertaald. Momenteel wordt Nederlands nog niet ondersteund.

14. Achtergronden

Persoonlijke achtergronden die je voor gesprekken op de iPhone maakt, worden gesynchroniseerd met je Apple Watch.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon

15. Screenen van oproepen

Deze functie vraagt bellers om meer informatie voordat je iPhone of Apple Watch daadwerkelijk overgaat.

16. Wachtstandassistentie

Als je in de wacht wordt gezet, detecteert wachtstandassistentie wanneer er iemand aan de andere kant van de lijn beschikbaar is en krijg je een melding dat je het gesprek kunt voortzetten.

Wijzerplaten

17. Foto’s

De wijzerplaat Foto’s gebruikt Liquid Glass voor de tijd. De grootte en locatie van de tijd worden aangepast op basis van de afbeelding die wordt weergegeven. De shuffle-optie maakt ook gebruik van aanbevolen inhoud uit Foto’s.

18. Flow

Flow is een wijzerplaat die is ontworpen voor Liquid Glass. Het heeft een gekleurde bol met Liquid Glass-cijfers.

19. Exactograph

Exactograph geeft uren, minuten en seconden weer voor een nauwkeurige tijdregistratie. Als je op de wijzerplaat tikt, wordt er ingezoomd op de minuten en seconden, zodat je nog kleinere tijdsintervallen kunt meten.

20. Waypoint

Waypoint is er alleen voor de Apple Watch Ultra, maar het toont interessante plekken op basis van waar je je bevindt.

21. Hermès

Er is een Hermès Faubourg Party-wijzerplaat voor Hermès-horloges. Deze geeft verschillende animaties weer op basis van het tijdstip van de dag. Hermès-horloges zijn officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Maar als je goed zoekt, kun je ze wel vinden.

22. Tikkende secondes

Meer wijzerplaten ondersteunen de verversingssnelheid van 1 Hz op de Apple Watch Series 10 en later. Hierdoor blijft de secondewijzer altijd tikken.

23. Galerij

De wijzerplaatgalerij heeft een nieuw ontwerp waarin wijzerplaten in collecties zijn onderverdeeld.

Overige features

24. Automatische volume-aanpassing

Het volume van inkomende oproepen en meldingen wordt aangepast op basis van het omgevingsgeluid.

25. ‘Live luisteren’-transcript

Wanneer je ‘Live luisteren’ op je iPhone gebruikt, kun je een live transcript van gesprekken rechtstreeks op je Apple Watch bekijken.

26. Notities

De app Notities is beschikbaar op de Apple Watch, zodat je bestaande notities kunt bekijken en nieuwe kunt aanmaken.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!