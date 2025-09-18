26 watchOS 26-functies die je moet uitproberen op je Apple Watch!

Er zijn verrassend veel handige nieuwe watchOS 26-functies die beschikbaar zijn op alle ondersteunde modellen – we stellen er 26 aan je voor!
26 watchOS 26-functies
Het nieuwe besturingssysteem brengt niet alleen een nieuw uiterlijk naar je Apple Watch, er komen ook een heleboel watchOS 26-functies bij. Dit zijn er 26 die je niet mag missen!
Design
1. Liquid Glass
Ook watchOS 26 maakt gebruik van Liquid Glass, met doorschijnende, glasachtige knoppen en interface-elementen. Dit is het meest zichtbaar bij bepaalde wijzerplaten, de Slimme Stapel en het Bedieningspaneel.
2. Bedieningspaneel
Je kunt het Bedieningspaneel aanpassen en regelaars van apps van derden toevoegen. Vind je je wijzigingen toch niet mooi, dan keer je eenvoudig terug naar het oorspronkelijke ontwerp.
3. Slimme Stapel
De Slimme Stapel maakt gebruik van een nieuw voorspellingsalgoritme en geeft een melding wanneer er een suggestie is die je direct kunt gebruiken.
4. Widgets
Je kunt widgets in de Slimme Stapel aanpassen, zodat je altijd de belangrijkste ziet. Apps van derden worden ook ondersteund.
Gebaren
5. Snelle polsbeweging
Door je pols even snel van je af te draaien kun je met één hand inkomende oproepen dempen en meldingen negeren.
Gezondheid
6. Hypertensiemeldingen
De nieuwe functie voor hypertensiemeldingen kan op basis van je hartslaggegevens tekenen van hoge bloeddruk helpen detecteren. De functie is beschikbaar op de Series 9 en nieuwer en op de Apple Watch Ultra 2 en nieuwer.
7. Slaapscore
De slaapscore is een cijfer voor jouw slaapkwaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de slaapduur, het aantal keren dat je ’s nachts wakker bent geworden en het tijdstip waarop je naar bed bent gegaan.
Fitness
8. Workout Buddy
Workout Buddy motiveert je tijdens trainingen en geeft nuttige inzichten. Het is een AI-functie die vooralsnog alleen beschikbaar als je je Apple Watch op Engels zet.
9. Workout-app
De Workout-app heeft een vernieuwde lay-out waardoor opties zoals aangepaste trainingen gemakkelijker toegankelijk zijn.
10. Media
Er is een functie voor het automatisch afspelen van media. Wanneer je die inschakelt, wordt er automatisch muziek afgespeeld die bij je training past. Je kunt ook je eigen media selecteren om automatisch af te spelen wanneer een training wordt gestart.
Berichten
11. Slimme reacties
De Berichten-app kan slimme acties voorstellen, zoals het delen van je locatie, het verstrekken van een adres en meer.
12. Slimme reacties
Als iemand in een bericht bepaalde informatie vraagt, kan Berichten snel een reactie voorstellen. Deze functie is verbeterd in watchOS 26.
13. Live vertaling
De app Berichten ondersteunt Live Vertalen, zodat inkomende berichten in een andere taal naar jouw taal kunnen worden vertaald. Momenteel wordt Nederlands nog niet ondersteund.
14. Achtergronden
Persoonlijke achtergronden die je voor gesprekken op de iPhone maakt, worden gesynchroniseerd met je Apple Watch.
Telefoon
15. Screenen van oproepen
Deze functie vraagt bellers om meer informatie voordat je iPhone of Apple Watch daadwerkelijk overgaat.
16. Wachtstandassistentie
Als je in de wacht wordt gezet, detecteert wachtstandassistentie wanneer er iemand aan de andere kant van de lijn beschikbaar is en krijg je een melding dat je het gesprek kunt voortzetten.
Wijzerplaten
17. Foto’s
De wijzerplaat Foto’s gebruikt Liquid Glass voor de tijd. De grootte en locatie van de tijd worden aangepast op basis van de afbeelding die wordt weergegeven. De shuffle-optie maakt ook gebruik van aanbevolen inhoud uit Foto’s.
18. Flow
Flow is een wijzerplaat die is ontworpen voor Liquid Glass. Het heeft een gekleurde bol met Liquid Glass-cijfers.
19. Exactograph
Exactograph geeft uren, minuten en seconden weer voor een nauwkeurige tijdregistratie. Als je op de wijzerplaat tikt, wordt er ingezoomd op de minuten en seconden, zodat je nog kleinere tijdsintervallen kunt meten.
20. Waypoint
Waypoint is er alleen voor de Apple Watch Ultra, maar het toont interessante plekken op basis van waar je je bevindt.
21. Hermès
Er is een Hermès Faubourg Party-wijzerplaat voor Hermès-horloges. Deze geeft verschillende animaties weer op basis van het tijdstip van de dag. Hermès-horloges zijn officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Maar als je goed zoekt, kun je ze wel vinden.
22. Tikkende secondes
Meer wijzerplaten ondersteunen de verversingssnelheid van 1 Hz op de Apple Watch Series 10 en later. Hierdoor blijft de secondewijzer altijd tikken.
23. Galerij
De wijzerplaatgalerij heeft een nieuw ontwerp waarin wijzerplaten in collecties zijn onderverdeeld.
Overige features
24. Automatische volume-aanpassing
Het volume van inkomende oproepen en meldingen wordt aangepast op basis van het omgevingsgeluid.
25. ‘Live luisteren’-transcript
Wanneer je ‘Live luisteren’ op je iPhone gebruikt, kun je een live transcript van gesprekken rechtstreeks op je Apple Watch bekijken.
26. Notities
De app Notities is beschikbaar op de Apple Watch, zodat je bestaande notities kunt bekijken en nieuwe kunt aanmaken.
